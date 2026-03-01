SONO DRAMMATICI GLI SVILUPPI DELLA GUERRA CONTRO L’IRAN

(Rdl) _______________ FONTI: BBC, CNN, AL JAZEERA ________________

00.30. António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, alla riunione del consiglio di sicurezza:

“Stiamo assistendo a una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L’azione militare comporta il rischio di innescare una catena di eventi che nessuno può controllare, nella regione più instabile del mondo… L’uso della forza da parte degli Stati Uniti e di Israele e la successiva rappresaglia iraniana nella regione mettono a rischio la pace e la sicurezza internazionale. La situazione sul terreno è fluida. Circa venti città sarebbero state attaccate. Diversi alti funzionari sarebbero stati uccisi, tra cui la Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei.

La regione e il mondo hanno bisogno di una via d’uscita. Chiedo una de-escalation e un’immediata cessazione delle ostilità. L’alternativa è un potenziale conflitto più ampio, con gravi conseguenze per i civili”. ________

00.45. Nell’attacco di Usa e Israele sono stati uccisi anche la figlia e il nipote di Khamenei. Proclamati quaranta giorni di lutto nazionale. Uccisi anche, fra le oltre duecento vittime, il comandante delle Guardie Rivoluzionarie Mohammad Pakpour, il capo del Consiglio di Difesa Ali Shamkhani, il ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh, il capo di Stato maggiore dell’esercito, Sayyid Abdolrahim Mousavi, l’ex presidente della Repubblica Mahmoud Ahmadinejad,

E’ salito a 148 il numero dei morti nella scuola elementare di Minab, la maggior parte bambine; 95 i feriti.

In corso nuove ondate di attacchi aerei contro l’Iran. __________

01.45. L’Iran ha lanciato missili e droni che hanno colpito: a Dubai hotel di lusso e l’aeroporto (nella foto); l’aeroporto del Bahrein a Manama; in Iraq la base americana di Erbil e numerose altre basi americane presenti nella regione mediorientale; Doha in Qatar; numerose località degli Emirati Arabi Uniti; Gerusalemme e Tel Aviv in Israele; pochi i morti, alcuni feriti e danni limitati. Migliaia di voli civili cancellati, dopo che Israele, Qatar, Siria, Iran, Iraq, Kuwait e Bahrein hanno chiuso il loro spazio aereo. L’ Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz, cruciale per i commerci via mare: centinaia di petroliere e di navi trasporto Gpl sono ferme al largo.

A Dubai è bloccato, insieme a tanti altri turisti italiani, anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che era partito da Roma due giorni fa con un volo di linea per raggiungere la famiglia.

8.00. Centinaia di persone hanno assaltato il consolato statunitense a Karachi, in Pakistan, morti e feriti fra di loro per la reazione di esercito e polizia.__________

9.30. Nuovi allarmi aerei ed esplosioni in Israele, c’è una vittima. Morti e feriti anche a Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, raggiunti da missili e droni iraniani. Nuova ondata di attacchi aerei di Usa e Israele contro l’Iran. ___________

11.00. Il segretario alla Difesa britannico John Healey, ha detto che l’Iran ha lanciato due missili in direzione dell’isola di Cipro, dove si trovano basi militari del Regno Unito. _______

11.30. Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha dichiarato che “aerei sono schierati nei cieli di Teheran. D’ora in poi, un flusso di aerei non-stop sarà operativo per un potente attacco”.

13.20. Il bilancio degli attacchi iraniani negli Emirati Arabi Uniti è di 3 morti e 58 feriti.

14.00. Un missile iraniano ha colpito un palazzo della città israeliana di Beit Shemesh, il bilancio è di 8 morti e decine di feriti.

