CONTROLLI RAFFORZATI SUI CARBURANTI: LA GUARDIA DI FINANZA STRINGE LA VIGILANZA SU PREZZI E FILIERA

di Flora Fina _____________

La Guardia di Finanza ha disposto un potenziamento delle attività di controllo lungo tutta la catena di distribuzione dei carburanti, in seguito alle recenti tensioni registrate sui prezzi dei prodotti energetici. Gli aumenti sono collegati al peggioramento dello scenario geopolitico nell’area del Medio Oriente, che negli ultimi giorni ha contribuito ad alimentare instabilità nei mercati energetici.

L’iniziativa è stata avviata su impulso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in coordinamento con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della legalità e garantire correttezza nel settore della vendita dei carburanti.

L’azione di vigilanza rientra nelle ordinarie competenze di polizia economico-finanziaria del Corpo e mira a prevenire possibili irregolarità che possano danneggiare i consumatori o compromettere il corretto funzionamento del mercato. In particolare, le verifiche saranno indirizzate al rispetto delle norme che regolano la trasparenza e la corretta esposizione dei prezzi al pubblico presso i distributori.

Parallelamente, verrà monitorato l’andamento dei prezzi dei prodotti energetici nelle diverse fasi della commercializzazione, così da individuare eventuali anomalie o possibili accordi tra operatori economici che possano limitare la libera concorrenza.

Le Fiamme Gialle intensificheranno inoltre l’attività di controllo sul territorio per contrastare fenomeni illeciti legati alla distribuzione dei carburanti.

Le improvvise variazioni dei prezzi, infatti, possono favorire il ricorso a circuiti illegali di approvvigionamento. Per questo motivo saranno effettuati accertamenti mirati per individuare eventuali casi di evasione fiscale o frodi, come l’introduzione sul mercato di carburanti non sottoposti a tassazione, l’errata classificazione dei prodotti energetici o irregolarità nella movimentazione e nella tracciabilità delle merci. ____________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca