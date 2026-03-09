DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 9 MARZO 2026

Buongiorno!

Oggi è lunedì 9 marzo 2026.

Santa Francesca Romana.

Nata a Roma nel 1384, è nota per la sua carità verso i poveri, la devozione e per essere la patrona degli automobilisti.

Buon compleanno a Veglie al nostro amico Fabrizio Rollo, che oggi compie 44 anni.

9 marzo 1161. Il conte Tancredi conte di Lecce espugna il Palazzo Reale di Palermo ed imprigiona il re Guglielmo I di Sicilia e la sua famiglia. La congiura fallisce, ma diventerà lo stesso il nuovo re di Sicilia, anche se solo trent’anni dopo.

Ecco una spiegazione possibile -le assidue frequentazioni del periodo – per la somiglianza fra il modo di porgere, e tanti termini, del dialetto leccese, con quello palermitano.

In ogni caso, Tancredi, di stirpe normanna, nato a Lecce nel 1138 e morto nel 1194 in seguito a malattia, fu protagonista assoluto di tutti gli intricati avvenimenti politici e militari del XII secolo.

Figlio naturale del normanno Ruggero III di Puglia, il figlio maggiore di Ruggero II di Sicilia, e di Emma dei conti di Lecce, figlia di Accardo II, divenne conte di Lecce già nel 1149.

Tancredi fu munifico nei riguardi della contea di Lecce: a lui si deve la costruzione della chiesa e del monastero dei Santi Niccolò e Cataldo (1180) a Lecce; del complesso dell’abbazia di Santa Maria di Cerrate, nei pressi di Casalabate e importanti lavori nella cattedrale di Otranto.

Proverbio salentino: LU POI E’ PARENTE TE LU MAI

Il poi è parente del mai.

Quando qualcuno ci promette che “poi” onorerà gli impegni presi è bene preoccuparsi perché con molta probabilità quel momento non arriverà mai.

