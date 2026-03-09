GALATINA, GIOVEDI’ 12 INCONTRO CON GLI STUDENTI PER DIRE NO ALLA DROGA

(Rdl) _____________

Una mattinata dedicata alla prevenzione delle dipendenze e alla promozione di scelte consapevoli tra i più giovani. Giovedì 12 marzo, alle 10, il teatro cittadino ospiterà un evento di sensibilizzazione rivolto agli studenti delle scuole del territorio.

L’iniziativa, intitolata “Scegliere la libertà: informarsi, capire, decidere”, nasce dalla collaborazione tra la Questura di Lecce e l’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina, con il patrocinio del Comune di Galatina. L’obiettivo è affrontare in modo diretto il tema dell’uso delle sostanze stupefacenti, fornendo ai ragazzi strumenti informativi e spunti di riflessione utili per compiere scelte responsabili.

L’appuntamento si inserisce in un più ampio percorso istituzionale portato avanti in sinergia con il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’intento di rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto alle dipendenze promosse a livello nazionale.

All’incontro prenderanno parte diverse figure istituzionali e professionali impegnate quotidianamente nel campo della sicurezza, della giustizia e della tutela della salute pubblica. Tra gli interventi previsti quelli del questore della provincia di Lecce, del prefetto, del sindaco della città, del consigliere della Presidenza del Consiglio ed ex dirigente generale di Pubblica Sicurezza Antonio Pignataro, del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale e della magistrata Francesca Mariano.

Previsti inoltre i contributi dell’ex procuratore della Repubblica di Brindisi Antonio De Donno, della direttrice del Dipartimento territoriale SERD di Lecce Mariangela Pascali, di Vito Vernì della Comunità Emmanuel e di Don Antonio Coluccia, sacerdote da anni impegnato in attività di contrasto allo spaccio e di recupero delle persone con problemi di dipendenza.

L’incontro rappresenterà un’occasione di dialogo diretto con gli studenti, con testimonianze, interventi istituzionali e momenti di confronto finalizzati a promuovere consapevolezza sui rischi legati all’uso di sostanze e sull’importanza di scegliere percorsi di vita liberi dalle dipendenze.

