BRINDISI, SCOPERTE AUTO RUBATE SMONTATE, FUCILI E MUNIZIONI

Operazione della Polizia di Stato nelle campagne della periferia sud di Brindisi, dove gli agenti hanno individuato un’area utilizzata per abbandonare e smontare veicoli rubati. Durante le attività di controllo del territorio sono state recuperate otto carcasse di automobili risultate oggetto di furto e ormai quasi completamente smontate.

L’intervento è stato condotto dagli equipaggi delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, impegnati da tempo in un’intensa attività di monitoraggio delle zone rurali dove con maggiore frequenza vengono rinvenuti mezzi sottratti ai proprietari.

Nel corso di una perlustrazione approfondita dell’area, già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi, gli agenti hanno individuato nei pressi di un canale di scolo un sacchetto di plastica contenente numerose munizioni da caccia. All’interno erano presenti novanta cartucce ancora integre di diverse marche: ottantanove calibro 12 e una calibro 20. Il materiale è stato immediatamente sequestrato.

Proseguendo nei controlli, i poliziotti hanno inoltre scoperto, davanti a un edificio rurale abbandonato, un fucile nascosto e smontato in più parti, presumibilmente occultato per evitarne il ritrovamento.

Tutti i materiali rinvenuti sono stati posti sotto sequestro. L’operazione rappresenta un risultato rilevante nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, anche alla luce della pericolosità rappresentata dalla presenza dell’arma e delle munizioni, che avrebbero potuto essere utilizzate per scopi illeciti.

