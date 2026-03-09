I CONTROLLI DEL TERRITORIO DELLA POLIZIA DI STATO A LECCE E DINTORNI

Report della Questura di Lecce ______________

Lecce e provincia: tre denunce per detenzione ai fini di spaccio di droga, altrettante per guida sotto effetto di alcool o stupefacenti e numerose persone ed esercizi controllati durante i controlli straordinari della Polizia di Stato.

Nella settimana appena trascorsa, i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Lecce, dr. Giampietro Lionetti hanno toccato le zone di competenza della Questura di Lecce e dei dipendenti Commissariati di P.S. di Galatina e Taurisano, con equipaggi appartenenti a diversi settori della Polizia di Stato, quali il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Stradale, l’Ufficio Immigrazione, la Polizia Scientifica, la Squadra Volante, la Divisione Polizia Amministrativa e la Squadra Mobile.

A Lecce sono state sottoposte a particolare controllo le vie del centro storico cittadino, ed in particolare i luoghi di aggregazione giovanile, nonché la zona della stazione ferroviaria. Con il contributo della Polizia Locale di Lecce, sono stati sottoposti a verifica 15 esercizi pubblici particolarmente frequentati nel fine settimana, di cui tre sanzionati per occupazione di suolo pubblico in assenza di titoli autorizzativi. I controlli effettuati dalla Polizia Stradale per contrastare la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, invece, hanno portato alla denuncia di un conducente per guida sotto l’effetto di alcool e due per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

A Casarano, le attività di controllo straordinario del Reparto Prevenzione Crimine hanno portato alla denuncia di un 24enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, perché trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish e per inosservanza delle disposizioni dell’A.G.

Il Commissariato di P.S. di Galatina della Questura di Lecce, la Squadra Volanti notava lungo la via per Soleto, due individui a bordo di un monopattino, con andatura a zig-zag. Il conducente del monopattino veniva riconosciuto dagli agenti perché annovera a suo carico precedenti di polizia e penali, soprattutto in materia di stupefacenti.

La pattuglia procedeva al controllo dei due soggetti, ma il conducente del monopattino scappava, scagliando prima il mezzo verso uno dei poliziotti che procedevano al controllo, mentre il passeggero veniva fermato e identificato.

Il ragazzo riuscito a scappare durante la fuga si disfaceva di un borsello, recuperato dagli agenti, al cui interno è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 47 involucri del peso complessivo lordo di grammi 150,86.

Sia il passeggero che il fuggitivo sono stati deferiti all’AG per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre a carico del fuggitivo è stato ipotizzato anche il reato di resistenza a P.U.

Al netto dei controlli, nel periodo dal 2 all’8 marzo sono state sottoposte ad identificazione 3021 persone e 1525 veicoli in totale lungo tutto il territorio salentino.

Lecce, 9 marzo 2026

Category: Cronaca