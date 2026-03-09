CASALABATE, EVADE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI, SCAPPA IN AUTO MA VIENE FERMATO DOPO UN INSEGUIMENTO

(f.f.)_____________

Nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha lasciato la propria abitazione e si è messo alla guida di un’auto pur non avendo la patente, tentando poi di sfuggire al controllo delle forze dell’ordine. Protagonista dell’episodio è Bajran Bajrusi, 35 anni, cittadino di origine montenegrina residente a Casalabate, la marina condivisa tra i comuni di Trepuzzi e Squinzano, arrestato dai carabinieri al termine di un inseguimento.

L’episodio si è verificato venerdì scorso durante un controllo di routine effettuato dai militari della Sezione Radiomobile della compagnia di Campi Salentina. I carabinieri si erano recati presso l’abitazione dell’uomo per verificare il rispetto della misura cautelare, ma una volta sul posto hanno scoperto che il 35enne non si trovava in casa. A quel punto sono scattate immediatamente le ricerche sul territorio.

Poco tempo dopo una pattuglia dell’Arma ha individuato Bajrusi mentre era alla guida di un’autovettura lungo le strade della località balneare. Alla vista dei militari, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo accelerando e cercando di dileguarsi tra le vie della marina. Ne è nato un inseguimento durante il quale il 35enne è riuscito inizialmente a far perdere momentaneamente le proprie tracce tra le stradine della zona.

Il dispositivo di ricerca attivato dai carabinieri ha però consentito di rintracciarlo nuovamente poco dopo. Una volta individuato, l’uomo è stato fermato e arrestato con l’accusa di evasione, oltre che denunciato per essersi messo alla guida senza patente.

Nella giornata successiva Bajrusi è comparso davanti al giudice per l’udienza con rito direttissimo. Il magistrato ha convalidato l’arresto disponendo nuovamente per lui la misura degli arresti domiciliari.

Il 35enne non è nuovo a vicende giudiziarie. Già all’inizio di quest’anno era stato arrestato dai carabinieri nell’ambito di un’operazione antidroga scattata dopo una segnalazione. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari avevano sequestrato circa 40 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio.

Il nome di Bajrusi era emerso anche in una vicenda risalente al 2020, quando venne accusato di aver sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro l’abitazione di una coppia e di aver danneggiato il cancello della loro proprietà utilizzando un’auto. Per quell’episodio, nel giugno del 2021, era stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione.

Category: Cronaca