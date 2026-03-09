SPONGANO, COLPI DI PISTOLA CONTRO UNO STUDIO ODONTOIATRICO NELLA NOTTE: INDAGINI IN CORSO

(f.f.)____________

Alcuni spari esplosi nel silenzio della notte hanno preso di mira l’ingresso di uno studio dentistico nel centro del paese. L’episodio si è verificato a Spongano, in piazza Bacile, dove ignoti hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro il portone dell’attività sanitaria.

La scoperta è avvenuta solo il giorno successivo, quando alcuni cittadini che attraversavano la piazza hanno notato strani segni sull’ingresso dello studio odontoiatrico “Bacile di Castiglione”. Insospettiti dai fori presenti sul portone in legno, hanno avvisato le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase, insieme ai militari della stazione locale, che hanno effettuato i primi rilievi. Dagli accertamenti è emerso che i segni presenti sulla porta erano compatibili con colpi d’arma da fuoco: in totale quattro proiettili avrebbero centrato l’ingresso dell’ambulatorio, perforando non solo il portone esterno ma anche la vetrata interna.

Durante il sopralluogo i militari hanno recuperato alcune ogive e un proiettile rimasto integro sull’asfalto. I reperti sono stati sequestrati e saranno analizzati dagli specialisti per gli accertamenti balistici. Dai primi riscontri tecnici, si tratterebbe presumibilmente di munizioni calibro 9×19, elemento che potrà essere confermato solo dagli esami di laboratorio.

Al momento dell’episodio il titolare dello studio non si trovava in paese per motivi professionali, circostanza che ha portato i carabinieri a concentrarsi inizialmente sui rilievi effettuati all’esterno dell’edificio.

Secondo le prime ipotesi investigative, l’azione potrebbe essere stata compiuta tra la tarda serata di venerdì 6 marzo e le prime ore di sabato 7, quando la piazza risultava deserta. Non risulta infatti che residenti o passanti abbiano sentito i colpi esplosi.

Rimane da chiarire il motivo del gesto, che potrebbe configurarsi come un atto intimidatorio. Le indagini proseguono per identificare gli autori del raid: gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare elementi utili per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.

