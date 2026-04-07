TRICASE, A PASQUETTA DUE MINORENNI RICOVERATI IN OSPEDALE IN COMA ETILICO

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Momenti di forte preoccupazione nel Capo di Leuca durante le celebrazioni di Pasquetta, dove due ragazzi minorenni, di appena 13 e 16 anni, sono stati soccorsi in condizioni critiche a causa di un’intossicazione alcolica. I giovani si sono sentiti male nel corso del pomeriggio, mentre partecipavano ai festeggiamenti, manifestando sintomi riconducibili a un consumo eccessivo di bevande alcoliche.

Immediato l’intervento dei sanitari, che li hanno trasportati d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. I due sono arrivati in ambulanza e sono stati affidati alle cure del personale medico.

La giornata festiva è stata segnata anche da un altro episodio rilevante: un incidente avvenuto in ambito domestico ha causato ustioni di secondo grado a una persona, rendendo necessario l’arrivo dei soccorsi.

Nel corso dell’intera giornata, i servizi di emergenza hanno ricevuto numerose richieste di aiuto, legate a malesseri, piccoli incidenti e situazioni connesse agli eccessi che spesso accompagnano le festività.

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