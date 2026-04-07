OTRANTO, SERATA DI PASQUA NEL CAOS: RISSA TRA DECINE DI GIOVANI

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Serata di Pasqua segnata dalla violenza nel centro di Otranto, dove intorno alle 20 è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto circa quaranta ragazzi, in gran parte poco più che ventenni, provenienti sia dalla città sia dai paesi vicini.

Secondo le prime ricostruzioni, diversi gruppi si sarebbero affrontati in strada e all’interno di alcuni locali, dando vita a inseguimenti e scontri fisici. Durante la colluttazione sarebbero stati utilizzati anche tavoli, sedie e altri oggetti presenti nei pub, trasformati in strumenti di offesa.

Almeno tre attività commerciali sono rimaste coinvolte negli episodi e, in seguito ai danni riportati, hanno deciso di non aprire nella giornata successiva. I gestori si sono rivolti alle autorità presentando formale denuncia.

Le indagini sono ora affidate alla Polizia di Stato, che ha già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i partecipanti agli scontri.

All’origine della rissa ci sarebbe, secondo alcune testimonianze, una discussione nata per motivi sentimentali, forse legata a un commento ritenuto offensivo nei confronti di una ragazza. Non si esclude, inoltre, che durante i tafferugli possa essere comparsa un’arma, elemento che resta però ancora da accertare.

Uno dei locali coinvolti ha diffuso sui social un messaggio rivolto ai clienti, esprimendo rammarico per quanto accaduto e assicurando l’adozione di misure per prevenire il ripetersi di simili episodi.

Category: Cronaca