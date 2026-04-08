AGGREDISCE LA EX DAVANTI AL FIGLIO: DONNA PICCHIATA E DERUBATA, IL RESPONSABILE FINISCE IN CARCERE

(f.f.) ______________

Si presenta a casa dell’ex compagna con la scusa di vedere il figlio piccolo, ma l’incontro degenera in violenza. È accaduto nella serata di Pasquetta in un centro del basso Salento, dove un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri al termine di un intervento rapido.

Stando a quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe aggredito la donna colpendola ripetutamente al volto con schiaffi, il tutto sotto gli occhi del bambino di appena due anni. Dopo l’aggressione, si sarebbe impossessato di una somma di circa 50 euro prelevandola dal portafoglio della vittima, per poi allontanarsi velocemente in moto e rifugiarsi nella propria abitazione.

È stata la stessa donna a chiedere aiuto contattando i carabinieri della stazione di Ruffano. Le pattuglie, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Casarano (nella foto), si sono subito attivate riuscendo a individuare e raggiungere il presunto aggressore in tempi brevi.

All’arrivo delle forze dell’ordine, il 32enne avrebbe reagito opponendo resistenza e arrivando a spintonare uno dei militari, facendolo cadere durante le fasi concitate dell’arresto.

La vittima è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina, dove è stata medicata e successivamente dimessa con una prognosi di 25 giorni per le lesioni riportate.

Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Lecce, su disposizione del pubblico ministero Francesca Miglietta. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Category: Cronaca