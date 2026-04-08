TARANTO, OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONTRO IL GIOCO ILLEGALE

Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto ____________

Sono 21 gli apparecchi da gioco sequestrati, con la segnalazione alle Autorità competenti di 7 responsabili.

Questo è il bilancio di un piano coordinato di interventi condotti nei giorni scorsi, in forma congiunta, dalle Fiamme Gialle ioniche e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare.

Nel dettaglio, all’esito di mirate analisi di rischio congiunte, che hanno riguardato circoli ricreativi ubicati nell’intero territorio della provincia, gli operanti hanno individuato e sottoposto a sequestro 21 apparecchi elettronici da gioco non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono in corso di svolgimento da parte dei Finanzieri ulteriori approfondimenti di natura fiscale volti ad accertare, da parte dei titolari dei centri ispezionati, il regolare versamento all’Amministrazione Finanziaria del “Prelievo Unico Erariale”, un tributo commisurato alle somme “giocate” e registrate sui contatori degli apparecchi.

All’esito dei predetti interventi sono stati segnalati alle competenti Autorità complessivamente 7 responsabili e sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 166 mila euro.

Nel settore del gioco pubblico l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, attraverso efficaci “analisi di rischio”, effettuate in attuazione del Protocollo d’Intesa siglato dai Vertici delle due Istituzioni, tutelano i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di garanzie, salvaguardando le fasce più deboli, prime fra tutte i minori.

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