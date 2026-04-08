FALSI BRACCIANTI PER INCASSARE SUSSIDI: DENUNCIATO IMPRENDITORE

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Avrebbe simulato l’assunzione di decine di lavoratori agricoli per permettere loro di ottenere indebitamente prestazioni assistenziali e previdenziali. È questa l’accusa che ha portato alla denuncia di un imprenditore agricolo della provincia di Lecce, insieme a 37 persone risultate impiegate solo sulla carta.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe inserito nei registri aziendali nominativi di falsi braccianti, consentendo così agli stessi di accedere a benefici economici come assegni familiari e indennità di disoccupazione, pur non avendo mai svolto alcuna attività lavorativa.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, con il supporto degli ispettori dell’INPS, che hanno lavorato congiuntamente per ricostruire il sistema fraudolento e verificare le posizioni contributive.

Il meccanismo illecito sarebbe stato attivo per diversi mesi, a partire dalla scorsa estate, generando un danno economico stimato intorno ai 200mila euro per quanto riguarda le somme percepite indebitamente. A questa cifra si aggiungerebbe un importo analogo legato ai contributi non versati.

Per tutti gli indagati è scattata la denuncia con l’accusa, a vario titolo, di truffa aggravata finalizzata all’ottenimento di fondi pubblici. Le verifiche proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ampliare il quadro dell’inchiesta.

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