OTRANTO, RISSA DI PASQUA / SEGUITI

di Flora Fina ____________

Notte agitata nel centro di Otranto, dove si è verificato un acceso scontro tra gruppi di giovani. Le forze dell’ordine (nella foto, il locale Commissariato della Polizia di Stato) stanno lavorando senza sosta per identificare i partecipanti alla rissa, stimati in circa venti persone, attraverso le testimonianze raccolte e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del castello, teatro iniziale degli scontri.

Secondo quanto emerso, la vicenda avrebbe coinvolto almeno tre distinti gruppi di ragazzi, per lo più poco più che ventenni. Alcuni sarebbero arrivati da comuni limitrofi, tra cui Lecce e Scorrano, e si sarebbero trovati faccia a faccia con giovani del posto. L’episodio scatenante sembrerebbe essere stato un apprezzamento rivolto a una ragazza e non gradito, che avrebbe fatto degenerare rapidamente la situazione.

Il confronto, inizialmente circoscritto all’area esterna nei pressi del castello, si è poi spostato all’interno di un locale, dove la tensione è esplosa in maniera ancora più violenta. All’interno del bar si sarebbe verificato un fitto lancio di oggetti: sedie e altri elementi dell’arredo sarebbero stati utilizzati come armi improvvisate, generando il panico tra i presenti. Clienti e personale si sono dati alla fuga per evitare di rimanere coinvolti nella colluttazione.

Nonostante la violenza degli episodi, non risultano persone ferite: nessuno, infatti, si sarebbe rivolto ai pronto soccorso degli ospedali della zona per ricevere cure mediche.

A fare i conti con le conseguenze sono invece tre esercizi commerciali, che hanno riportato danni alle strutture. I titolari hanno già presentato denuncia, prendendo le distanze dall’accaduto anche attraverso comunicazioni pubbliche sui social.

Gli investigatori concentrano ora i loro sforzi sui filmati delle telecamere di sicurezza, ritenuti fondamentali per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire all’identità dei responsabili. Non si esclude che già nei prossimi giorni possano emergere elementi decisivi per chiudere il cerchio su quanto accaduto durante la serata di Pasqua, trasformata in pochi istanti in una scena di caos e violenza. _______________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca