BAMBINA DI 9 ANNI VITTIMA DI VIOLENZE DOMESTICHE: MADRE SOTTO INDAGINE

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Un lungo periodo segnato da aggressioni e soprusi ai danni di una bambina di appena nove anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, la piccola sarebbe stata più volte colpita, morsa e bersagliata con oggetti domestici, come bicchieri e soprammobili, lanciati contro di lei. A essere accusata è la madre.

La donna, quarantenne di origine peruviana residente nel Leccese, ha ricevuto nelle ultime ore la notifica di chiusura delle indagini preliminari con l’accusa di maltrattamenti aggravati.

L’inchiesta ha preso avvio dalla segnalazione presentata da una zia paterna della minore. Gli episodi contestati si sarebbero verificati in un arco temporale compreso tra l’inizio del 2024 e marzo 2025. Secondo gli inquirenti, la madre avrebbe agito spesso sotto l’effetto dell’alcol.

Determinante, ai fini investigativi, è stata anche la testimonianza della bambina, raccolta in sede di incidente probatorio, durante la quale avrebbe confermato le violenze subite, raccontando anche di essere stata zittita con un asciugamano infilato in bocca per impedirle di gridare.

La donna indagata ha sempre negato ogni responsabilità, sostenendo che le dichiarazioni della figlia sarebbero state condizionate dall’influenza del padre.

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