NOVITA’ EDITORIALI /  “E se Ornella Muti e Claudia Gerini…” ROMANZO THRILLER DI LORENZO LOMBARDI DALLAMANO

di Raffaele Polo ________________

L’autore, Lorenzo Lombardi Dallamano, ci propone una nuova formula letteraria per rendere ancora più avvincente gli scritti che gravitano nella sfera contraddistinta dai termini ‘giallo’ e ‘thriller’. Si tratta, in semplicità, di inserire come protagonisti della tradizionale vicenda ‘suspence’, personaggi che conosciamo benissimo, perchè sono attori di conclamata fama, veicolando la fantasia nel mondo più vicino al reale, ovvero utilizzando una tecnica definita con l’appellativo dell’antico precursore del cinema, ovvero il Kinetoscopio…

“E se Ornella Muti e Claudia Gerini…” è il nuovo, attesissimo thriller di Lorenzo Lombardi Dallamano. (NeP edizioni, pagine 284 euro 16 ) .

Terzo capitolo della saga “E Se…”, il romanzo immerge il lettore in una vicenda ambigua e coinvolgente, dove le certezze vacillano e la verità sembra continuamente sfuggire.

Al centro della storia c’è un interrogativo tanto semplice quanto destabilizzante: l’attrice Claudia Gerini è davvero colpevole? Intorno a questo dubbio si sviluppa una trama fitta di tensione, capace di alimentare sospetti e interpretazioni contrastanti. Mentre l’opinione pubblica si divide, la collega Ornella Muti decide di esporsi in prima persona, mettendo a rischio la propria reputazione pur di sostenere ciò in cui crede.

Sul fondo si delinea un ambiente articolato e credibile, fatto di produzioni cinematografiche, relazioni professionali, equilibri di potere e fragilità personali. In parallelo, l’ormai nota squadra guidata da Vanessa Cojocaru si trova ad affrontare un caso che ha lasciato cicatrici profonde.

La fusione tra personaggi reali e di finzione si conferma uno degli aspetti più distintivi della serie e trova qui una forma ancora più matura e consapevole. Il mondo del cinema entra infatti direttamente nella narrazione, intrecciandosi con la dimensione romanzesca, in un gioco di rimandi che confonde e affascina.

Il lettore si muove così in un continuo scambio tra realtà e costruzione narrativa, spinto a interrogarsi su dove finisca l’una e inizi l’altra. La scrittura di Dallamano mantiene un’impronta fortemente cinematografica: dialoghi incisivi, scene dinamiche e personaggi tratteggiati con vivacità contribuiscono a creare un flusso narrativo rapido e immersivo.

Pensieri, ossessioni e contraddizioni emergono con naturalezza, rendendo ogni passaggio denso e coinvolgente. Non a caso, l’autore definisce il thriller “kinetoscopico”: un racconto visivo e fluido, capace di alternare tensione, ironia e introspezione.

Il libro è arricchito dalla prefazione di Rocco Papaleo e dalla postfazione di Francesco Sàrcina. Dopo il successo dei primi volumi, questo nuovo capitolo si impone come un thriller intenso e ricco di sfumature, capace di intrattenere e inquietare, alternando momenti di leggerezza a passaggi di forte impatto emotivo. Un’ulteriore conferma della voce originale di Lorenzo Lombardi Dallamano nel panorama del thriller italiano contemporaneo.

Lorenzo Lombardi Dallamano: sangue e parole, carne e pagine. Più di 200 canzoni scritte e quasi 1.000 articoli nell’ambito del cinema e della musica. E, nel cassetto, il sogno di scrivere un romanzo thriller, che si concretizza grazie al Covid, da lui definito il periodo più bello della sua vita. Personaggio da 300k follower sui Social, con il nome de @il_rammaricato, ogni giorno giudica, critica, commenta tutto ciò che non gli sta bene, senza che nessuno gliel’abbia mai chiesto.

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