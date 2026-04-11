IL LECCE GIOCA A BOLOGNA

(Rdl) _____________ “Andiamo a Bologna per rivedere il Lecce che conosciamo: una squadra in grado di creare occasioni e arrivare alla conclusione. È chiaro che se giochiamo male non riusciamo a portare punti, cosa che magari capita ad altre squadre. Questo è l’atteggiamento che voglio vedere anche contro squadre forti come il Bologna“.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, questo pomeriggio al Via del Mare Eusebio Di Francesco non ha nascosto le difficoltà ed ha esortato alla lotta: “I nostri avversari di domani sono una squadra che ha ottime individualità a prescindere dai giocatori che vanno in campo. Se non ci sono Rowe e Bernardeschi, ci sono Orsolini e Cambiaghi che hanno qualità altrettanto importanti…

Per quanto ci riguarda, Coulibaly si è allenato con comunità, Gandelman alterna ottimi allenamenti a giornate di stop perché ha un problema che ogni tanto si riacutizza e gli porta fastidio. Rientra anche Gallo, sarà convocato, ma vedremo il minutaggio che avrà a disposizione…

Per il resto la squadra si allena sempre al massimo, le chiacchiere facciamole fare agli altri, noi lavoriamo sempre al massimo per scendere in campo…

In questo momento hanno bisogno di sostegno e io sono il primo che li sostiene. Sono vicino ai ragazzi, so che si può sbagliare, ma va fatto insieme. La mia non è polemica, voglio che siamo insieme fino alla fine, come cantano dalla curva. I ragazzi al secondo pallone sbagliato ricevono già dei mugugni, invece credo che serva sostegno”.

Il Bologna, arrivato ai quarti di finale in Europa League, ha perso in casa giovedì scorso 1 – 3 dall’Aston Villa, che ha così ipotecato il passaggio in semifinale: ma il verdetto arriverà solo dopo la partita di ritorno, in programma a Birmingham giovedì prossimo. In campionato la squadra di Vincenzo Italiano è ottava, ma con un distacco di 12 punti dalla zona qualificazioni europee.

Il Lecce, al terz’ultimo posto insieme alla Cremonese, è reduce da tre sconfitte di fila, in cui non ha segnato nemmeno un gol.

Trentaduesima giornata, tredicesima di ritorno, dopo di questa mancheranno solo sei partite al termine.

A Bologna previsioni meteo di sereno variabile e temperatura mite. Si gioca allo stadio Dall’Ara domenica 12 aprile, arbitra il signor Andrea Colombo di Como, fischio di inizio alle 18.00.

Category: Sport