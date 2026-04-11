IL FEDELISSIMO DI MANTOVANO NOMINATO CONSIGLIERE DELL’ENEL

(g.p.) ________________ Si è concretizzato in queste ultime ore il tanto atteso giro di nomine governative per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo, vale a dire alcune tra le più importanti aziende di cui lo Stato, attraverso il ministero dell’Economia e Finanze, detiene una quota di proprietà. Funziona così: formalmente, il ministero dell’Economia presenta le liste per i Consigli di Amministrazione delle società quotate e le liste vengono poi votate nelle assemblee degli azionisti in un procedimento che avviene generalmente in blocco e in poco tempo; sostanzialmente, le scelte sono state fatte dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni di concerto con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Ci sono state molte conferme e alcune novità.

Fra le new entry nelle partecipate c’è anche un salentino: si tratta di Alessandro Monteduro (nella foto).

Lo ha reso noto il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, per quanto riguarda l’Enel, così recita:

“Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enel convocata per il prossimo 12 maggio, il Mef – titolare del 23,59% del capitale – ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione:

Paolo Scaroni (presidente) Flavio Cattaneo (ad) Alessandro Monteduro (consigliere) Johanna Arbib Perugia (consigliere) Federica Seganti (consigliere) Tiziana de Luca (consigliere) “. ______________

Il compenso per i consiglieri di amministrazione dell’Enel prevede una parte fissa, determinata dall’ultima risoluzione dell’Ente in 80.000 euro l’anno, più eventuali integrazioni per la partecipazione a comitati interni e benefit aziendali.

Alessandro Monteduro, di Lecce, è Capo di Gabinetto, e uomo di fiducia dell’attuale Segretario del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana Alfredo Mantovano, con il quale ha collaborato da assistente parlamentare prima e da capo della segreteria particolare poi fin dal 2006. Dal 2015 al 2024 Monteduro è stato anche Direttore della Fondazione internazionale di diritto Pontificio – Aiuto alla Chiesa che soffre, che si occupa dal 1947 del sostegno ai Cristiani perseguitati nel mondo.

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