IL FEDELISSIMO DI MANTOVANO NOMINATO CONSIGLIERE DELL’ENEL
(g.p.) ________________ Si è concretizzato in queste ultime ore il tanto atteso giro di nomine governative per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo, vale a dire alcune tra le più importanti aziende di cui lo Stato, attraverso il ministero dell’Economia e Finanze, detiene una quota di proprietà. Funziona così: formalmente, il ministero dell’Economia presenta le liste per i Consigli di Amministrazione delle società quotate e le liste vengono poi votate nelle assemblee degli azionisti in un procedimento che avviene generalmente in blocco e in poco tempo; sostanzialmente, le scelte sono state fatte dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni di concerto con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani.
Ci sono state molte conferme e alcune novità.
Fra le new entry nelle partecipate c’è anche un salentino: si tratta di Alessandro Monteduro (nella foto).
Lo ha reso noto il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, per quanto riguarda l’Enel, così recita:
“Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enel convocata per il prossimo 12 maggio, il Mef – titolare del 23,59% del capitale – ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione:
- Paolo Scaroni (presidente)
- Flavio Cattaneo (ad)
- Alessandro Monteduro (consigliere)
- Johanna Arbib Perugia (consigliere)
- Federica Seganti (consigliere)
- Tiziana de Luca (consigliere) “. ______________
Il compenso per i consiglieri di amministrazione dell’Enel prevede una parte fissa, determinata dall’ultima risoluzione dell’Ente in 80.000 euro l’anno, più eventuali integrazioni per la partecipazione a comitati interni e benefit aziendali.
Alessandro Monteduro, di Lecce, è Capo di Gabinetto, e uomo di fiducia dell’attuale Segretario del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana Alfredo Mantovano, con il quale ha collaborato da assistente parlamentare prima e da capo della segreteria particolare poi fin dal 2006. Dal 2015 al 2024 Monteduro è stato anche Direttore della Fondazione internazionale di diritto Pontificio – Aiuto alla Chiesa che soffre, che si occupa dal 1947 del sostegno ai Cristiani perseguitati nel mondo.
Il Governo Meloni sta facendo miracoli! Da quando è arrivato abbiamo “scoperto” tante cose che prima, misteriosamente, non si conoscevano.
La scoperta dell’acqua calda sul lavoro Abbiamo improvvisamente scoperto che in Italia il costo del lavoro è mediamente più basso rispetto ad altre nazioni e che ci sono lavoratori che faticano ad arrivare a fine mese. In passato nessuno lo aveva mai saputo, nonostante la situazione vada avanti da decenni! L’opposizione ha quindi chiamato a raccolta grandi economisti ed esperti (tra cui Landini) per partorire la grande illuminazione: il salario minimo. Incredibile che nessuno ci avesse mai pensato in tutti questi anni.
Il miracolo della “trasparenza” Per 70 anni i partiti della sinistra hanno fatto assumere in RAI migliaia di persone nel silenzio generale. Nessuno ne parlava, nessuno gridava allo scandalo. Oggi il Governo Meloni fa assumere qualche suo protetto e subito scatta l’allarme nazionale: i media ci raccontano tutto, persino le nomine dei consiglieri e i loro stipendi! In passato, invece, ci raccontavano che tutto funzionava in modo trasparente e democratico.
La fine dell’egemonia Sin dai primi anni ’60 il centro-sinistra ha piazzato i suoi uomini e le sue donne in tutti i gangli vitali della nazione: enti, università, scuole, uffici burocratici e società partecipate. Oggi scopriamo che la competenza non basta, serve che qualcuno ti dia una mano. Ma finalmente, dopo 80 anni, donne e uomini di destra vanno a sostituire chi occupava quelle poltrone solo grazie alla tessera di partito del centro-sinistra.
Sono contento che tutto questo stia avvenendo e spero che questa “trasparenza” continui, con la Meloni e la sua maggioranza saldamente al Governo. Ed è altrettanto giusto che la sinistra resti all’opposizione: avendo governato per così tanto tempo, conoscono tutti i trucchi del mestiere e ci potranno informare su cosa combina il Governo (dato che per decenni nessuno ha mai informato i cittadini!).
Un augurio speciale Infine, un grande in bocca al lupo ad Alessandro Monteduro per il suo nuovo e prestigioso incarico. Avendo passato una vita al fianco del Sottosegretario Alfredo Mantovano durante i suoi diversi incarichi istituzionali, ha maturato un’esperienza come pochi in Italia. La sua formazione è fuori discussione e sono certo che svolgerà questo compito al meglio!