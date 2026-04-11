MARCELLO VENEZIANI A GALATONE PRESENTA “C’ERA UNA VOLTA IL SUD”: RADICI, IDENTITA’ E NOSTALGIA

Melcore Valerio_____Domani, nella suggestiva cornice della chiesa di San Sebastiano, il noto intellettuale dialogherà sul patrimonio culturale del Meridione. Un viaggio tra le immagini del “fotopoeta” Michele Mariano e la memoria di un mondo perduto.

GALATONE – La difesa dell’identità, il richiamo alle radici e una profonda, lucida nostalgia per ciò che la modernità rischia di cancellare. Sono questi i temi cardine attorno a cui ruoterà l’incontro di domani, domenica 12 aprile alle ore 17:30, presso la suggestiva cornice della chiesa di San Sebastiano a Galatone. Protagonista dell’evento sarà Marcello Veneziani, firma storica del giornalismo italiano e voce di spicco dell’intellighenzia conservatrice e di destra, che presenterà la sua ultima fatica letteraria: “C’era una volta il Sud”.

Promosso dal Circolo cittadino “Il Galateo”, in sinergia con altre realtà associative del territorio, l’appuntamento non è solo la vetrina per una nuova uscita editoriale, ma si preannuncia come un vero e proprio manifesto culturale. Veneziani, filosofo e saggista che da decenni indaga le derive del pensiero unico e lo sradicamento dell’uomo contemporaneo, trova nel Sud Italia il paradigma perfetto per la sua narrazione. Il suo Meridione non è una semplice entità geografica, ma una patria dell’anima, un giacimento di valori tradizionali, legami comunitari e sacralità che resistono all’omologazione globale.

Nel suo ruolo di pensatore controcorrente, Veneziani ha spesso esplorato il concetto di “amor fati” e il recupero del mito. Questo nuovo libro illustrato si inserisce perfettamente in tale solco: la fascinazione per l’immagine fotografica si sposa con il pensiero, creando un viaggio sentimentale alla ricerca di un tempo perduto, con l’urgenza di “metterne in salvo la memoria”.

A rendere l’evento di domani particolarmente sentito per la comunità galatea è l’omaggio che l’opera riserva alla città. Il volume, infatti, racconta le bellezze di Galatone attraverso la lente di Michele Mariano, definito “fotopoeta”, i cui scatti (ben dieci all’interno del libro) restituiscono atmosfere, volti e tradizioni locali, trasformando il frammento cittadino in un’epica universale del Sud.

Il parterre degli ospiti istituzionali e culturali che affiancheranno l’autore sottolinea l’importanza dell’iniziativa, pensata per rafforzare il senso di appartenenza ben oltre i confini salentini. Oltre a Veneziani e Mariano, interverranno il Sindaco di Galatone Flavio Filoni, l’Assessore alla Cultura Francesco Danieli e Vincenzo Santoro, Responsabile del Dipartimento Cultura dell’Anci.

Ad arricchire il dialogo tra memoria e contemporaneità ci saranno anche figure profondamente legate all’anima spirituale e popolare del territorio: Don Agostino Lezzi, rettore del santuario del SS. Crocifisso, e Albina Gira, tamburellista e testimone de La Terra del Rimorso.

Quello di domani a Galatone sarà dunque molto più di un salotto letterario: sarà un’occasione per guardare al Sud non come a una questione irrisolta, ma come a una risorsa spirituale da cui ripartire. Proprio come insegna Veneziani, per il quale non c’è futuro senza una profonda consapevolezza di ciò che “c’era una volta”.

Un solo appunto…la copertina.

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