MATTARELLA CONCEDE LA GRAZIA A NICOLE MINETTI (E NE SPIEGA I MOTIVI)

(g.p.) _________________ Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso il seguente comunicato ufficiale del Quirinale:

In riferimento alla vicenda della grazia conferita a Nicòle Minetti, l’Ufficio stampa del Quirinale precisa quanto segue:

“La concessione dell’atto di clemenza – in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere – si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati.

La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore”.

Nicole Minetti, 41 anni, di Rimini, trapiantata a Milano, l’ “igienista dentale”, come la presentò a suo tempo Silvio Berlusconi del quale era diventata conoscente e amica, ai tempi famosi delle così dette “Olgettine”, in particolare del cosiddetto caso Ruby, consigliere regionale della Lombardia dal 2010 al 2012 eletta nel listino bloccato del Presidente Roberto Formigoni, nonostante l’assenza di qualsiasi precedente esperienza politica, doveva scontare una condanna complessiva a 3 anni e 11 mesi di reclusione.

Infatti era stata condannata in via definitiva nel 2019 a 2 anni e 10 mesi per favoreggiamento della prostituzione nell’ambito della vicenda denominata Rubybis; e nel 2021 aveva patteggiato la condanna ad 1 anno e 1 mese per peculato e truffa per le presunte spese “allegre” effettuate con i rimborsi del Consiglio Regionale della Lombardia.

Nel 2022 per la pena cumulativa aveva fatto richiesta di affidamento ai servizi sociali e la decisione sarebbe dovuta arrivare nel 2025, ma l’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza per confermare o rigettare l’istanza non è mai arrivata al dibattimento, in quanto la Minetti aveva inoltrato domanda di grazia presidenziale; domanda accolta oggi da Sergio Mattarella.

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