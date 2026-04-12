DRAMMATICA SEQUENZA DI DUE INCIDENTI STRADALI NELA NOTTE E ALL’ALBA NELLA STESSA ZONA, MORTO GIOVANE DI 21 ANNI DI PORTO CESAREO, GRAVE UN SUO AMICO
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Questa notte c’è stato un incidente stradale mortale sulla provinciale che collega Lecce e Arnesano. La vittima è Antonio Basile, 21 anni, di Porto Cesareo, figlio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Dino Basile.
Era alla guida di una Mercedes Glc, di cui, per cause da accertare, ha improvvisamente perso il controllo ed è finito contro il muro di cinta di una villa al lato della carreggiata, sfondandolo.
L‘impatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: è morto prima dell’arrivo dei soccorritori del 118.
Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.
Poco dopo, prima dell’alba, nella zona c’è stato un altro drammatico incidente stradale, che ha coinvolto un amico della vittima, un giovane di 36 anni di Porto Cesareo. Avendo appreso dell’accaduto, si è immediatamente diretto verso il luogo dell’incidente, a bordo della sua auto, ma anch’egli ne ha perso il controllo, nei pressi di una rotatoria. L’auto si è ribaltata, il giovane è stato violentemente sbalzato sull’asfalto. Automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme e sono intervenuti quindi i soccorsi. Si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in gravi condizioni.
Category: Cronaca
La comunità di Fratelli d’Italia di Bari e Provincia esprime il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Antonio, figlio di Dino Basile.
In questo momento di immenso dolore, il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Bari, Michele Picaro, ha voluto rivolgere un pensiero di vicinanza e affetto alla famiglia Basile:
“Ci sono notizie che lasciano senza parole e che colpiscono nel profondo. La scomparsa di Antonio è una ferita dolorosa che tocca l’intera nostra comunità. A Dino Basile, alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giunga il mio abbraccio più sincero e il sentimento di una vicinanza autentica in queste ore così difficili. Davanti a un dolore tanto grande, ci stringiamo con rispetto, affetto e partecipazione.”
Fratelli d’Italia di Bari e Provincia si unisce al dolore della famiglia Basile, condividendo con commozione questo momento di lutto.
“Siamo sconvolti. Una tragedia immane che lascia senza parole. A 21 anni la vita dovrebbe essere tutta davanti, non spezzarsi così.
“All’amico e collega Dino e a tutta la famiglia Basile un abbraccio sincero e discreto, nel rispetto di un dolore che nessuna parola può colmare.” Così il capogruppo Paolo Pagliaro a nome del gruppo regionale.
Il cordoglio del Movimento 5 Stelle Puglia per la tragica scomparsa del figlio del consigliere Dino Basile
Siamo vicini al consigliere regionale Dino Basile e ai suoi cari. La perdita di un figlio è una tragedia talmente grande, per cui non ci sono parole per alleviare il dolore. In questo momento di profonda sofferenza tutta la nostra comunità si stringe attorno alla famiglia di Dino.
Di fronte ad un dolore incommensurabile è difficile trovare parole adeguate. Posso solo esprimere tutto il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza sincera a Dino Basile e a tutta la sua famiglia per una perdita che tocca fortemente tutti noi.