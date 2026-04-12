DRAMMATICA SEQUENZA DI DUE INCIDENTI STRADALI NELA NOTTE E ALL’ALBA NELLA STESSA ZONA, MORTO GIOVANE DI 21 ANNI DI PORTO CESAREO, GRAVE UN SUO AMICO

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Questa notte c’è stato un incidente stradale mortale sulla provinciale che collega Lecce e Arnesano. La vittima è Antonio Basile, 21 anni, di Porto Cesareo, figlio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Dino Basile.

Era alla guida di una Mercedes Glc, di cui, per cause da accertare, ha improvvisamente perso il controllo ed è finito contro il muro di cinta di una villa al lato della carreggiata, sfondandolo.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: è morto prima dell’arrivo dei soccorritori del 118.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Poco dopo, prima dell’alba, nella zona c’è stato un altro drammatico incidente stradale, che ha coinvolto un amico della vittima, un giovane di 36 anni di Porto Cesareo. Avendo appreso dell’accaduto, si è immediatamente diretto verso il luogo dell’incidente, a bordo della sua auto, ma anch’egli ne ha perso il controllo, nei pressi di una rotatoria. L’auto si è ribaltata, il giovane è stato violentemente sbalzato sull’asfalto. Automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme e sono intervenuti quindi i soccorsi. Si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in gravi condizioni.





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