TRAGICO INCIDENTE STRADALE VICINO BRINDISI, UOMO MORTO CARBONIZZATO

(Rdl) _________________ Questa notte c’è stato un tragico incidente stradale sulla statale Egnazia, nei pressi di Torre Guaceto, vicino Brindisi. Il bilancio è di un morto e di un ferito.

La vittima, della quale al momento non è stato possibile l’identificazione, è un uomo alla guida di una 127 Seat che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una Bmw. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo: la vecchia utilitaria ha preso immediatamente fuoco ed è andata completamente distrutta. L’uomo è morto carbonizzato. Il cadavere è stato portato nell’obitorio di Carovigno.

Al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi è ricoverato il conducente della Bmw, senza ferite gravi, ma visibilmente sotto choc per l’accaduto.

Indagini della Polizia di Stato in corso, per stabilire l’esatta dinamica di quanto successo e stabilirne le eventuali responsabilità.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un’indagine.

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