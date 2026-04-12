IL PRANZO DELLA DOMENICA / CON DORES SACQUEGNA PARLANDO DI ARTE

di Raffaele Polo ______________

E oggi siamo in campagna, a casa di Dores Sacquegna, in uno dei suoi rari momenti di relax, lontani -ma per poco- da mostre e allestimenti artistici… Vera immagine di imprenditrice, ci fa entrare subito in argomento.

Quali sono i tuoi piatti preferiti?

“Sono una buongustaia per cui ne ho molti di piatti preferiti ma qui ne segnalo tre di cui uno locale (orecchiette e maccheroni alla bolognese di mia madre), uno nazionale (tagliatelle all’uovo con salsiccia, funghi porcini e noci) e uno internazionale (sushi)”.

Vivono con te cani o gatti?

“Sì, ho un grande giardino con piante mediterranee ornamentali ma anche alberi da frutto e un orto biologico perché mi piace mangiare sano. Ho 5 gatti e 2 cani volpini bianchi, tartarughe e colombelle”.

Dove risiedi abitualmente?

Vicino Lecce, in campagna.

A casa hai molti quadri?

“Sì, una parte sono miei lavori tra grafica d’arte, fotografia e tecniche miste, poi ho una collezione di opere donate dagli artisti con cui ho collaborato tra noti ed emergenti”.

I tuoi hobbies?

“Come donna nata nel Sud amo il mare e quando posso dedico intere giornate tra nuoto e tour in barca. Mi piace l’archeologia, il mito, la storiografia e l’architettura di un luogo e i miei viaggi in Italia e all’estero, hanno questo humus di fondo; per cui vivo il viaggio come una preziosa scoperta, come un’esplosione di nuovi sapori, odori e colori. Nei viaggi in Oriente sono affascinata dal mondo spirituale e cerimoniale ma anche dalle loro tradizioni culinarie. Ogni viaggio è magico e mi dà linfa per nuovi progetti artistici”.

Come hai deciso di intraprendere la tua attuale attività?

“Non è facile riassumere in poche righe la mia attività artistica… Nasce da una passione in tenera età e se vogliamo è un ‘flusso generazionale’. Mio nonno Oronzo Sacquegna era uno stilista diplomato a Parigi, mia nonna una modella. Salvatore Sacquegna, cugino di mio nonno era un noto artista della cartapesta leccese e ho vissuto il Natale con il presepe che faceva mio padre che aveva ereditato la passione, nonostante il suo lavoro fosse diverso.

Da adolescente amavo l’arte in tutte le sue forme e la sperimentavo sia con tecniche miste, installazioni, fotografia e poesie/canzoni che suonavo con la chitarra. Questo mi ha portata a intraprendere studi artistici (il Liceo Artistico prima e l’Accademia BB AA dopo) sino a specializzarmi nel 1994 in Grafica d’Arte alla Scuola Internazionale Incisori di Roma. Alla fine dello stesso anno, già insegnavo in uno studio privato prima di aprire il mio nel 1998.

In questi anni e di pari passo con l’insegnamento, ho intrapreso il percorso della curatela di mostre d’arte, recensioni critiche ed expertise insieme a mia sorella Rose con mostre a Roma e provincia, ma anche otto edizioni a Spoleto Festival e all’estero come Londra, Parigi, Cannes etc. Siamo rientrate a Lecce a fine 2003 per fondare la galleria d’arte contemporanea Primo Piano LivinGallery, con cui abbiamo continuato la nostra mission nella cura di eventi, ma anche performance, seminari, laboratori di grafica e coinvolgendo artisti noti ed emergenti. Attività che continuo ancora oggi in vari spazi espositivi in Italia e all’estero.

Oltre alle mostre, ho ideato e curato residenze artistiche coinvolgendo nel dialogo con il territorio artisti locali e internazionali tra cui (Grecia Mitica dal 2009 al 2018) e (Baroque Blue dal 2022 a oggi tra versante ionico e adriatico del Salento).

Di recente ho allestito la mostra d’arte visionaria ‘Le temple des rêves/Il tempio dei sogni’ presso la Fondazione Palmieri a Lecce, a cui ho dedicato un omaggio al lavoro straordinario di Ezechiele Leandro, le cui opere sono state prestate dal nipote Antonio Benegiamo, la sottoscritta e Toti Carpentieri. Quest’ultimo ha reso un omaggio sia in catalogo che durante l’inaugurazione definendo l’artista salentino vicino al movimento “Fluxus” per le sue opere pluridisciplinari ma anche ai maggiori artisti della storia dell’arte moderna e contemporanea. Oltre all’artista ci sono in mostra altri 26 artisti noti ed emergenti tra cui Shepard Fairey, Yayoi Kusama, Richard Orlinski, Gabo.

Per una maggiore lettura del mio lavoro consiglio di vedere i seguenti siti web diversificati per attività:

https://www.primopianogallery.com/en/

https://doressacquegna.com/

https://primopianoatelier.com/

Il telefono richiama Dores che ci fa cenno che deve scappare… Pazienza, con le donne-manager è sempre così….

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( 99 ‐ continua )

Category: Costume e società