DELITTO A COPERTINO, UOMO UCCISO IN UN AGGUATO A COLPI DI PISTOLA

(Rdl) ______________ Si torna a sparare in provincia di Lecce. Ieri sera Stefano Tomeo, 50 anni, di Copertino, operaio, è stato ucciso a colpi di pistola in un agguato davanti un locale ricreativo alla periferia del paese, vicino alla provinciale per Leverano.

Se – da quanto è finora emerso dalle indagini dei Carabinieri, che logicamente mantengono il più stretto riserbo – non si conosce l’identità del sicario che ha agito davanti a molti testimoni, prima di allontanarsi indisturbato, né il movente, che si sia trattato di un delitto non ci sono dubbi.

La vittima, che si era recato nel circolo ricreativo a bordo di un’auto guidata da un amico, il quale, scampato all’agguato, la ha poi portato in gravi condizioni all’ospedale San Giuseppe, risulta raggiunto da un proiettile al collo. Almeno tre i colpi che gli sono stati sparati da distanza ravvicinata ad altezza d’uomo, appena sceso dall’auto.

La ferita dell’unico proiettile che lo ha colpito si è rivelata fatale: Stefano Stomeo è morto poco dopo il ricovero, prima che i medici potessero tentare di fare qualcosa per salvarlo.

Indagini dei Carabinieri in corso.

Il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, Alfredo Manca, intervenuto sul posto insieme al medico legale, ha aperto un’indagine, disponendo l’autopsia.

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