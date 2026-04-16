I RAPPORTI FRA ITALIA E ISRAELE NELLA ANALISI DI ATTUALITA’ DI ALJAZEERA

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“La decisione dell’Italia di sospendere l’accordo di difesa con Israele ha più valore simbolico che conseguenze concrete, ma si tratta di una mossa senza precedenti da parte del governo italiano e riflette un profondo disagio per le azioni del suo alleato di lunga data in Medio Oriente, affermano gli analisti”.

Ieri la prestigiosa rete televisiva internazionale AlJazeera ha pubblicato un analisi della politica estera di Giorgia Meloni, a forma di Virginia Pietromarchi, redattrice che vive a Doha, in Qatar, sede dell’emittente (nella foto).

Per la rilevanza della questione, per cui sono mancate da noi commenti significativi nel merito, ne riportiamo qui di seguito i passaggi, ovviamente tradotti dalla lingua inglese usata dalla tv, relativi ai rapporti fra Italia e Israele. ______________

La decisione dell’Italia di sospendere l’accordo di difesa con Israele ha più valore simbolico che conseguenze concrete, ma si tratta di una mossa senza precedenti da parte del governo italiano e riflette un profondo disagio per le azioni del suo alleato di lunga data in Medio Oriente, affermano gli analisti.

Lunedì, il Primo Ministro Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia non rinnoverà il memorandum d’intesa – firmato nel 2003 e ratificato nel 2005 – tra i ministeri della Difesa dei due Paesi. L’accordo prevedeva un quadro di cooperazione in materia di “industria della difesa e politica degli appalti” e “importazione, esportazione e transito di attrezzature militari e per la difesa”, tra le altre cose.

Il memorandum d’intesa si sarebbe dovuto rinnovare automaticamente ogni cinque anni “a meno che uno dei due Paesi non avesse notificato per iscritto all’altro l’intenzione di recedere”.

Tale notifica è arrivata lunedì con una lettera scritta dal Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto al suo omologo israeliano, Israel Katz.

Il governo israeliano ha minimizzato l’accaduto. Il Ministro degli Esteri Gideon Saar ha affermato che si trattava di un accordo “mai concretizzato” e privo di “contenuto sostanziale”. “La sicurezza di Israele non ne risentirà”, ha scritto su X.

È vero che l’accordo tra Italia e Israele costituiva più un quadro politico che una serie di impegni operativi tra i due Paesi. Inoltre, la decisione del governo italiano non lo annulla del tutto, come a lungo richiesto dai partiti di opposizione e dalle associazioni per i diritti umani, ma si limita a sospenderlo.

Tuttavia, si tratta di una netta inversione di rotta per un governo di destra che è stato uno dei più fedeli alleati di Israele in Europa.

Insieme alla Germania, l’Italia è stata una delle più ferme oppositrici delle richieste di sospensione dell’accordo commerciale tra Israele e l’Unione Europea. L’Italia ha ampiamente sostenuto la guerra di Israele contro Gaza, che un’inchiesta delle Nazioni Unite definisce un genocidio, e si è rifiutata di riconoscere lo Stato palestinese.

Tuttavia, le relazioni tra Israele e Italia si sono deteriorate di recente.

Lunedì, l’ambasciatore italiano a Tel Aviv, Luca Ferrari, è stato convocato dopo che il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha condannato Israele per i suoi “inaccettabili attacchi contro la popolazione civile” in Libano durante una visita nel Paese. La settimana scorsa, inoltre, il governo italiano ha accusato le forze israeliane di aver sparato colpi di avvertimento contro un convoglio di caschi blu italiani nel Libano meridionale, spingendo Tajani a convocare l’ambasciatore israeliano.

(…)

La decisione del governo italiano di sospendere l’accordo di difesa con Israele “deve essere vista all’interno di un più ampio sforzo per stabilizzare progressivamente la regione, anche riducendo le tensioni in Libano”, ha affermato Michele Valensise, presidente dell’Istituto per gli Affari Internazionali ed ex segretario generale del Ministero degli Affari Esteri italiano. (…)

Ha aggiunto: “L’Italia rimane amica di Israele, ma questo rapporto non le impedisce di assumere una posizione critica nei confronti di alcune scelte del governo israeliano”.

Forse ancora più importante, il governo italiano e il presidente del Consiglio si stanno preparando per le elezioni del prossimo anno.

«C’è un malcontento generale per la guerra in Iran e la crisi nello Stretto di Hormuz – una crisi che sta avendo un impatto sulla crescita italiana e che, se dovesse continuare, potrebbe avere un impatto significativo sui cittadini, una preoccupazione che Meloni nutre in un anno pre-elettorale», ha affermato Arturo Varvelli, politologo e senior policy fellow presso l’European Council on Foreign Relations.

Category: Politica