“A voi ragazzi voglio dire: siate prudenti. Basta un attimo per cambiare tutto, per spegnere sogni, progetti e futuro. La vita è un bene prezioso e va custodita ogni giorno con responsabilità”. IL MESSAGGIO DI DINO BASILE DOPO LA PERDITA DEL FIGLIO

(Rdl) _________________ “Oggi scrivo un messaggio diverso da quelli che ho sempre condiviso su questa pagina. La mia vita è stata segnata da un dolore immenso: la perdita di mio figlio, a soli 21 anni, a causa di un tragico incidente stradale”.

Comincia così l’appello postato oggi, insieme alla foto che riproduciamo, sul suo diario di Facebook da Dino Basile, 51 anni, di Porto Cesareo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, con cui egli ha rotto il silenzio dopo la morte del figlio Antonio nell’incidente stradale di sabato scorso; e così continua:

“Non esistono parole sufficienti per descrivere un vuoto così grande. Tuttavia sento il dovere, come padre e come rappresentante delle istituzioni, di trasformare questo dolore in un messaggio che possa arrivare a tutti, ai genitori ma soprattutto ai più giovani.

Ai genitori dico: abbracciate i vostri figli ogni giorno. Non date mai per scontato il tempo insieme. Un abbraccio in più, un bacio in più, una parola in più: niente è mai troppo.

E permettetemi di rivolgermi anche ai figli: non dimenticate di abbracciare e baciare i vostri genitori, di dire loro quanto li amate. Quando non ci saranno più, vi accorgerete che quegli abbracci non sono mai stati abbastanza. Lo so per esperienza, avendo già affrontato anni fa la perdita di mio padre. Da padre, sento di aver dato tanto ai miei figli, per chi mi conosce e sa il mio percorso. E nonostante questo, oggi darei qualsiasi cosa per poter ancora abbracciare e baciare mio figlio, anche solo per un istante.

A voi ragazzi voglio dire: siate prudenti. Basta un attimo — una distrazione, la stanchezza, una scelta sbagliata — per cambiare tutto, per spegnere sogni, progetti e futuro. La vita è un bene prezioso e va custodita ogni giorno con responsabilità.

Oggi il mio cuore è colmo di dolore, ma anche dell’amore che mio figlio mi ha donato e che continuerà a vivere dentro di me.

Se questo messaggio potrà salvare anche una sola vita o avvicinare anche una sola famiglia, allora il ricordo di mio figlio continuerà a vivere attraverso gesti di consapevolezza e di affetto.

Vi chiedo di non dimenticare mai quanto sia fragile e, allo stesso tempo, preziosa la vita“.

LA RICERCA nel nostro articolo del 12 aprile scorso

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