DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 17 APRILE 2026

Buongiorno!

Oggi è venerdì 17 aprile 2026.

San Roberto. Buon onomastico a chi porta questo nome.

E’ il compleanno del nostro amico Walter Tramacere, che tanto si spende sul territorio salentino per la difesa dell’ambiente, affettuosi auguri.

Da questo pomeriggio siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

Lavori da portare a termine entro la fine di questo mese appena iniziato per i nostri amici dal pollice verde. Concimate e date terra ad asparagiaie e carciofaie. Controllate i nuovi impianti e gli innesti, fermando con legature adeguate i giovani germogli. Continuate con i trattamenti pre e post floreali agli alberi da frutto. Date aria agli impianti di copertura.

Terminate di preparare il terreno per le semine e i trapianti estivi. Preoccupatevi di acclimatare le piantine da trapiantare in terreno aperto. Munite di sostegni i piselli rampicanti. Rincalzate le patate. Attenti a possibili brinate.

Semine in ambiente protetto: concludete le semine come nel mese di Marzo; poi, nella terza decade del mese, passate alle semine in terreno aperto. Semine e trapianti in terreno aperto: patate, ravanelli, rucola, carote; cicorie da taglio e lattughe di ogni genere; bieta da taglio e da orto; agretti; sedano, prezzemolo, basilico; fagiolini nani e rampicanti; zucche, zucchine, cavoli estivi; pomodori, peperoni, melanzane; cetrioli, meloni, cocomeri.

Ripulite gli arbusti sfi oriti. Fate i vasi di crisantemi. Seminate tutte le varietà semirustiche annuali. Mettete a dimora bulbi e rizomi a fioritura estiva. Rinvasate o colmate i vasi da portare all’esterno. Continuate a sfalciare il tappeto erboso.

17 aprile 2004. A Gaza, In Cisgiordania il responsabile del gruppo palestinese Hamas, Abd al-Aziz al-Rantissi viene ucciso da un missile lanciato dagli Israeliani.

17 aprile 2014. La NASA, l’ente spaziale statunitense, annuncia la scoperta del pianeta più simile alla Terra finora individuato, cui viene dato il nome di Kepler-186 f. E0 un pianeta extrasolare orbitante intorno alla stella nana rossa Kepler-186, distante circa 580 anni luce dalla Terra.

Proverbio salentino: NU BESSERE MUTU TUCE, CA TUTTI TE SUCANU, NU BESSERE MUTU MARU CA TUTTI TE SPUTANU

Non essere molto dolce, che tutti ti succhiano, non essere molto amaro che tutti ti sputano.

Ancora una volta la saggezza popolare ci ricorda che “in medio stat virtus“, quindi bisognerebbe evitare di eccedere, sempre, anche quando come indole magari saremmo portati a fare del bene.

Category: Costume e società