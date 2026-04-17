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NOVITA’ EDITORIALI / IL MEDICO VETERINARIO VALENTINA MAURIELLO HA SCRITTO UNA “Guida per una relazione sana e consapevole” FRA ASINI, CAVALLI E UMANI

| 17 Aprile 2026 | 0 Comments

(Rdl) ________________ Esce il volume “ASINI, CAVALLI, ESSERI UMANI. Guida per una relazione sana e consapevole” di Valentina Mauriello (nella foto), Terra Nuova Edizioni (240 pagg. 24 euro).

Così lo presenta l’editore:

Asini e cavalli vivono da millenni a fianco dell’umanità e hanno contribuito alla nostra sopravvivenza e a plasmare la nostra cultura. Oggi sono vissuti per lo più per le competizioni sportive, il turismo o il tempo libero, ma occorre riconoscere in loro soggettività senzienti, una coscienza e bisogni peculiari – di specie e individuali, per poter ripensare le nostre scelte e le nostre richieste nei loro confronti.

Il libro propone contenuti inediti per il panorama italiano, tra i quali:

• Qual è il significato del processo di domesticazione?

• Quali sono i bisogni primari per questi animali?

• Come funziona il sistema universale di attaccamento, comune a tutte le specie?

• Qual è il significato di stress e trauma per gli equidi?

• Come costruire relazioni più paritarie, tra noi e loro, superando la cultura del dominio che ha predominato in passato?

Valentina Mauriello è medico veterinario, ricercatrice indipendente, divulgatrice, autrice. Ha approfondito i temi della Medicina Integrata, della salute, della cura e delle relazioni interspecifiche in particolare rispetto a cavalli e asini.

Per acquistare il volume

https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/valentina-mauriello/asini-cavalli-esseri-umani-9791257001070-236946.html

________________

LA RICERCA nei nostri articoli del 12 febbraio e 8 aprile scorsi

AL VIA IN PARLAMENTO L’ITER LEGISLATIVO DI DUE PROPOSTE PER VIETARE LA MACELLAZIONE DEI CAVALLI. NEL NOSTRO SALENTO PRESTO “pezzetti” ADDIO?
ANIMALI DA MANGIARE, OPPURE DA PROTEGGERE? LA PROPOSTA DI LEGGE PER VIETARE LA MACELLAZIONE DEGLI EQUIDI APRE UNA QUESTIONE CULTURALE PRIMA ANCORA CHE GIURIDICA

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Category: Costume e società, Cultura, Libri

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