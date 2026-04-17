NOVITA’ EDITORIALI / IL MEDICO VETERINARIO VALENTINA MAURIELLO HA SCRITTO UNA “Guida per una relazione sana e consapevole” FRA ASINI, CAVALLI E UMANI
(Rdl) ________________ Esce il volume “ASINI, CAVALLI, ESSERI UMANI. Guida per una relazione sana e consapevole” di Valentina Mauriello (nella foto), Terra Nuova Edizioni (240 pagg. 24 euro).
Così lo presenta l’editore:
Asini e cavalli vivono da millenni a fianco dell’umanità e hanno contribuito alla nostra sopravvivenza e a plasmare la nostra cultura. Oggi sono vissuti per lo più per le competizioni sportive, il turismo o il tempo libero, ma occorre riconoscere in loro soggettività senzienti, una coscienza e bisogni peculiari – di specie e individuali, per poter ripensare le nostre scelte e le nostre richieste nei loro confronti.
Il libro propone contenuti inediti per il panorama italiano, tra i quali:
• Qual è il significato del processo di domesticazione?
• Quali sono i bisogni primari per questi animali?
• Come funziona il sistema universale di attaccamento, comune a tutte le specie?
• Qual è il significato di stress e trauma per gli equidi?
• Come costruire relazioni più paritarie, tra noi e loro, superando la cultura del dominio che ha predominato in passato?
Valentina Mauriello è medico veterinario, ricercatrice indipendente, divulgatrice, autrice. Ha approfondito i temi della Medicina Integrata, della salute, della cura e delle relazioni interspecifiche in particolare rispetto a cavalli e asini.
Per acquistare il volume
https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/valentina-mauriello/asini-cavalli-esseri-umani-9791257001070-236946.html
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LA RICERCA nei nostri articoli del 12 febbraio e 8 aprile scorsi
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