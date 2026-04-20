NOVITA’ EDITORIALI / “Matteo Perez de Aletium e l’assedio di Malta”, LA RIEVOCAZIONE DI LUCIO MAIORANO

di Raffaele Polo _________________

Stavolta il bravo Lucio Maiorano ha ampliato il discorso: ed ha creato, tra le pieghe di una storia ancora piena di lacune e ripoortata solo nei suoi momenti essenziali, un vicenda che coinvolge personaggi e figure di grande importanza, ancorchè trascurate da quella Storia che, spesso, si dimentica dei suoi protagonisti più veri.

Ci immergiamo, così,in una sorta di cronaca diretta dell’assedio di Malta da parte dei Saraceni, sublimata con la strenua difesa e la finale vittoria della gente maltese, tra eroismi e nella descrizione pittorica di Perez d’Aleccio, artista di grande spessore che, grazie alle ricerche di Lucio, colloca la sua nascita nel minuscolo borgo salentino di Alezio.

Non solo storico, perciò, il lavoro di Maiorano, ma di buon spessore scenografico, tradotto in una versione teatrale dalla dimensione agile e ricca di significati, nella quale emergono altri due protagonisti che possiamo annoverare nelle ‘scoperte’ di Maiorano: la prima è quella di Jean Parisot de la Valette, intrepito comandante alla difesa dei cristiani in quello che può essere considerato uno dei più grandi e importanti assedi di tutti i tempi. Nonostante la non più tenera età (aveva oltre settant’anni quando partecipò di persona a diversi combattimenti), de la Valette passa alla storia anche per l’epitaffio in latino che onora la sua tomba e si trova nella cripta della Concattedrale di San Giovanni e che così riassume il suo percorso di vita: Qui giace La Valette./Degno di onore eterno,/ Colui che una volta era il flagello dell’Africa e dell’Asia,/ e lo scudo dell’Europa,/da dove espulse i barbari con le sue armi sacre,/ È il primo ad essere sepolto in questa amata città,/ Di cui fu fondatore.

E poi abbiamo Evangelista Menga, nativo di Francavilla Fontana, di cui disponiamo di poche notizie: ma la sua fama di architetto famoso e ricercato ovunque, è rimasta immutata e alcune sue opere, come il Castello di Copertino, sono tuttora esempio ai posteri. A Malta, poi, il suo ingegno e la sua predisposizione all’architettura bellica, sono fondamentali per le sconfitte degli assalitori….

Figure importanti, personaggi di spicco, che emergono ad illuminare secoli di battaglie e contese. Ancora merito al bravo Lucio Maiorano per aver fatto rivivere con grande maestria questi illustri protagonisti della nostra Storia.

Un libro che si fa leggere con grande interesse e molto ben gestito (“Matteo Perez de Aletium e l’assedio di Malta“, Raggio Verde, 60 pagine, 12 euro): ancora una conferma per la grande duttilità di Lucio Maiorano, al quale tutti noi salentini dobbiamo essere riconoscenti…

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