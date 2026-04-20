DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 20 APRILE 2026
Buongiorno!
Oggi è lunedì 20 aprile 2026.
Santa Sara.
Buon onomastico a tutte le nostre lettrici che portano questo nome.
Dal 1978, anno di uscita del brano omonimo, nel fortunato lp “Sotto il segno dei pesci”, di Antonello Venditti, questo nome ha avuto in Italia una straordinaria diffusione.
A Cavallino, la stilista Daniela Melcore festeggia il suo compleanno: tanti cari auguri!
Come oggi, nel 1964, viene messo in commercio il vasetto di Nutella, una novità destinata a durare nel tempo, a diventare fenomeno di costume e a costituire la fortuna della Ferrero di Alba.
Proverbio salentino: CI SPERA TENE NNA POSSIBILITA’ TE CCHIUI TE CI SE DISPERA
Chi spera ha una possibilità in più di chi si dispera.
Per cui, se è vero che chi di speranza vive disperato muore, è anche vero che se oltre alla speranza ci mettiamo del nostro, per cambiare il nostro destino, le possibilità di farcela aumentano.
Category: Costume e società