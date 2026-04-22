PALAGIANO, RAGAZZO DI 16 ANNI BLOCCATO IN STRADA CON COCAINA E HASHISH: TROVATA DROGA ANCHE IN CASA

di Flora Fina_______________

Un controllo su strada si è trasformato in un intervento più ampio nella mattinata di ieri a Palagiano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 16 anni, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio e, durante la perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto circa 4 grammi di cocaina, suddivisi in tre dosi e nascosti tra gli indumenti intimi, oltre a un grammo di hashish.

L’attività investigativa è stata poi estesa all’abitazione del minorenne, dove i Carabinieri hanno scoperto ulteriore droga abilmente occultata tra la biancheria. In particolare, sono stati sequestrati altri 12,5 grammi circa di cocaina, già suddivisi in tre involucri, oltre a una piccola quantità di marijuana.

Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e sarà analizzato nei laboratori specializzati del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per le verifiche qualitative e quantitative.

Al termine delle formalità di rito, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, il 16enne è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di restrizione domiciliare, nel rispetto del quadro normativo vigente e della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli intensificati sul territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai contesti giovanili, sempre più esposti a dinamiche di illegalità.

Ancora una volta emerge con forza quanto il fenomeno della droga continui a rappresentare una delle principali emergenze sociali, soprattutto quando coinvolge soggetti giovanissimi. Il rischio non è soltanto quello penale, ma soprattutto umano e sociale: la sostanza stupefacente diventa spesso un punto di ingresso verso percorsi di marginalità, dipendenza e devianza.

A pagarne le conseguenze non sono solo i ragazzi coinvolti, ma anche le famiglie, che si trovano improvvisamente a confrontarsi con situazioni di disagio profondo, difficili da gestire e spesso dolorose da accettare.

Per questo motivo le attività di prevenzione e controllo sul territorio assumono un ruolo fondamentale: non solo per reprimere lo spaccio, ma anche per intercettare in tempo segnali di fragilità e interrompere percorsi che, se non arginati, possono compromettere in modo serio il futuro dei più giovani.

Category: Cronaca