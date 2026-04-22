L’INTERVISTA / Alla Bua: CUSTODIRE LA TRADIZIONE E PARLARE AL FUTURO

di Maria Antonietta Vacca _______________ In un tempo che corre veloce e spesso dimentica le proprie radici, c’è chi sceglie di fermarsi, ascoltare e tramandare.

È questa la missione degli Alla Bua, protagonisti di un incontro intenso e ricco di significato durante l’evento in cui li ho intervistati.

Il loro messaggio è chiaro: la cultura salentina non è solo memoria, ma un patrimonio vivo che ha bisogno di essere custodito e, soprattutto, condiviso. Non basta conservarla, bisogna farla circolare, renderla accessibile, farla vibrare nelle nuove generazioni.

Gli Alla Bua parlano di un’urgenza culturale: ricostruire quel ponte tra passato e presente che un tempo esisteva naturalmente. Un legame che oggi si è affievolito, ma che può essere recuperato creando spazi di incontro simili alle antiche agorà, luoghi in cui le generazioni si confrontavano, si ascoltavano e si riconoscevano.

È proprio lì che nasceva la trasmissione del sapere: nei racconti, nei canti, nei gesti quotidiani. Una saggezza popolare che oggi rischia di perdersi, ma che può ancora diventare guida, se solo le si restituisce voce. Fondamentale, in questo percorso, è la tutela della musica tradizionale salentina. Non come qualcosa da chiudere in una teca, ma come linguaggio vivo, capace di evolversi senza snaturarsi.

“È il mondo che deve conoscere la musica salentina con la sua originalità, non il contrario. Non c’è bisogno di ricorrere ad ammiccamenti musicali che non appartengono al genere e al territorio solo per una disperata ricerca di guadagnarsi un posto temporaneo nel mainstream” sottolineano con determinazione.

Una visione che ribalta la prospettiva: non è la tradizione a doversi adattare per sopravvivere, ma è il mondo esterno a poterla incontrare, accogliere e reinterpretare nel rispetto della sua identità.

Gli Alla Bua continuano così il loro cammino artistico, sospeso tra radici profonde e apertura al nuovo, dimostrando che la tradizione non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza.

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