DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 23 APRILE 2026

Buongiorno!

Oggi è giovedì 23 aprile 2026.

San Giorgio. Auguri di buon onomastico a tutti i nostri lettori che portano questo nome!

Erede di una divinità pagana, evoca un simbolismo solare, in sintonia con la stagione che si annuncia, San Giorgio è diventato nei secoli molto popolare: la sua intercessione, quando è invocata per fede, è particolarmente efficace in tutti i frammenti drammatici, come terribili malattie, o i morsi dei serpenti velenosi; è considerato protettore dei cavalieri e dei soldati; è patrono di Genova e di Barcellona; la sua croce rossa in campo bianco campeggia nella bandiera inglese.

Era festeggiato dai popoli slavi della Carinzia, in Slovenia, in Russia e in Romania, con una particolare cerimonia popolare, proprio il 23 aprile : una processione aperta da un albero appositamente tagliato ed un fantoccio, oppure un giovane in carne e ossa, ricoperto dalla testa ai piedi da fronde di betulla. Come ha spiegato lo storico delle religioni Mircea Eliade:

“il cosmo è simboleggiato da un albero, in cui si manifesta la divinità; fecondità, opulenza, fortuna, salute sono concentrate nelle erbe e negli alberi”.

A Lecce la nostra amica Barbara Del Piano compie 50 anni: tanti cari auguri!

Come oggi, nel 1616 morirono nello stesso giorno gli scrittori William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega, motivo per cui l’UNESCO ha proclamato questo giorno “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”.

Proverbio salentino: CHIUTTOSTU CA NIENZI E’ MEGGHIU CHIUTTOSTU

Piuttosto che niente è meglio piuttosto.

Insomma meglio poco che niente.

Category: Costume e società