INCIDENTE MORTALE SULLA STATALE, VITTIMA UN GIOVANE MOTOCICLISTA
(Rdl) __________________ Tragico incidente mortale questa sera sulla statale Maglie – Santa Maria di Leuca, nei pressi di Surano. La vittima è Luigi Elia Calora, 25 anni, di Poggiardo.
Per cause ancora da accertare, la moto BMW 1000 che guidava, si è scontrata frontalmente con una Ford Puma.
L’impatto è stato violento e per lui fatale. E’ morto sul colpo. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarlo.
La conducente dell’autovettura è stata portata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per accertamenti.
Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità.
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