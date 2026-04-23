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INCIDENTE MORTALE SULLA STATALE, VITTIMA UN GIOVANE MOTOCICLISTA

| 23 Aprile 2026 | 0 Comments

(Rdl) __________________ Tragico incidente mortale questa sera sulla statale Maglie – Santa Maria di Leuca, nei pressi di Surano. La vittima è Luigi Elia Calora, 25 anni, di Poggiardo.

Per cause ancora da accertare, la moto BMW 1000 che guidava, si è scontrata frontalmente con una Ford Puma.

L’impatto è stato violento e per lui fatale. E’ morto sul colpo. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarlo.

La conducente dell’autovettura è stata portata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per accertamenti.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità.

Category: Cronaca

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