banner ad
banner ad

DRAMMA DELLA FOLLIA A TAURISANO / LA SENTENZA E’ DI ERGASTOLO

| 23 Aprile 2026 | 0 Comments

(g.p.) ___________________ E’ arrivato a sentenza in primo grado di giudizio il processo a carico di Albano Galati, 56 anni, di Taurisano, accusato di aver ucciso in casa a coltellate il 16 marzo 2024 la moglie, Aneta Danelczyk, 49 anni, di origini polacche, dalla quale si era da poco separato, e di aver ferito una vicina nella cui abitazione la donna aveva cercato di rifugiarsi.

Questa sera la Corte d’assise di Lecce, presidente Pietro Baffa, lo ha condannato all’ergastolo.

Nel corso del dibattimento, l’imputato, leggendo una lettera, aveva ribadito ai giudici di non essere in grado di ricordare nulla dell’accaduto, né di poterlo spiegare, a causa di una profonda depressione. ________________

LA RICERCA nei nostri articoli del 17 e 18 marzo 2024

DRAMMA DELLA FOLLIA A TAURISANO. LITIGA CON LA MOGLIE E LA AMMAZZA A COLTELLATE. POI VA DAI POLIZIOTTI E DICE SOLO DI NON RICORDARE PIU’ NIENTE
DRAMMA DELLA FOLLIA / SEGUITI 


   

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad