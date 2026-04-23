DRAMMA DELLA FOLLIA A TAURISANO / LA SENTENZA E’ DI ERGASTOLO
(g.p.) ___________________ E’ arrivato a sentenza in primo grado di giudizio il processo a carico di Albano Galati, 56 anni, di Taurisano, accusato di aver ucciso in casa a coltellate il 16 marzo 2024 la moglie, Aneta Danelczyk, 49 anni, di origini polacche, dalla quale si era da poco separato, e di aver ferito una vicina nella cui abitazione la donna aveva cercato di rifugiarsi.
Questa sera la Corte d’assise di Lecce, presidente Pietro Baffa, lo ha condannato all’ergastolo.
Nel corso del dibattimento, l’imputato, leggendo una lettera, aveva ribadito ai giudici di non essere in grado di ricordare nulla dell’accaduto, né di poterlo spiegare, a causa di una profonda depressione. ________________
LA RICERCA nei nostri articoli del 17 e 18 marzo 2024
Category: Cronaca