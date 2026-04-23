VISITA ISTITUZIONALE DEL GENERALE GEREMIA NEL SALENTO: INCONTRI, ENCOMI E FOCUS SU LOTTA AI REATI ECONOMICI

di Flora Fina _______________

Mattinata all’insegna delle istituzioni e del confronto operativo per la Guardia di Finanza di Lecce, che ha accolto il Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, in visita ufficiale presso la sede provinciale.

L’alto ufficiale è arrivato nella caserma intitolata al M.A.V.M. Giovanni Miccoli, dove è stato ricevuto con gli onori militari dal Comandante Provinciale, generale Stefano Ciotti. Subito dopo, si è svolto un incontro con i responsabili dei reparti, il personale in servizio e i rappresentanti delle sigle sindacali militari.

Nel corso della visita, spazio anche al riconoscimento del lavoro svolto sul campo: alcuni finanzieri sono stati premiati con encomi per essersi distinti in attività particolarmente rilevanti. Un momento simbolico che ha sottolineato l’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle sul territorio.

Durante un briefing operativo sono stati poi illustrati i principali fronti d’azione: dalla lotta all’evasione fiscale alle frodi, passando per il contrasto al lavoro nero, agli illeciti nella gestione dei fondi pubblici, fino alla contraffazione e al traffico di droga. Un quadro complesso che evidenzia la centralità del ruolo della Guardia di Finanza nella tutela dell’economia legale.

Nel pomeriggio, la visita è proseguita a Gallipoli, dove il Generale ha incontrato una rappresentanza dei militari della locale Compagnia, approfondendo le attività in corso e le criticità operative.

Al termine della giornata, il Comandante Regionale ha espresso parole di apprezzamento per i risultati raggiunti dai reparti salentini, definendoli una prova concreta dell’efficacia dell’azione svolta sul territorio. Un riconoscimento che conferma l’importanza del lavoro quotidiano delle Fiamme Gialle nella difesa della legalità economica.

A chiudere la visita, il ringraziamento del Comandante Provinciale a nome di tutto il personale, per la vicinanza e l’attenzione dimostrate ai finanzieri impegnati nella provincia.

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