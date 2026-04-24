IL LECCE ATTESO A VERONA

(Rdl) __________________ “Abbiamo fatto questa scelta di rimanere in ritiro, di vivere costantemente insieme per preparare al meglio queste due trasferte importanti. La più importante è quella di domani”.

Così Eusebio Di Francesco, questo pomeriggio a Bussolengo, in provincia di Verona, nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Oltre alle valutazioni sulla sostituzione degli assenti e sull’impiego dei presenti, ovviamente frammentarie, per non dare indicazioni precise agli avversari, come fanno sempre tutti gli allenatori, si è poi soffermato sulla partita precedente giocata in casa contro la Fiorentina, che egli considera positiva: “Prestazione importante. Abbiamo concesso poco e c’è stato il gol. Poi è normale che dobbiamo abbattere i minuti di disattenzione, e avere maggiore convinzione davanti la porta”.

Ed ha poi aggiunto:

“Devo dire che in settimana abbiamo lavorato bene, con grande attenzione. Ho visto sempre la squadra nel focus dell’allenamento. Poi, come dico sempre, la risposta definitiva ce la dirà solo la partita”.

Trentaquattresima giornata, quindicesima di ritorno, compresa questa di domani sera mancano solo cinque partite al termine del campionato.

Il Lecce è terz’ultimo in condominio con la Cremonese, con la quale presumibilmente lotterà per non fare compagnia in serie B il prossimo anno a Pisa e Verona.

I Lombardi giocano questa sera venerdì 24 alle 20.45 a Napoli. E se il Napoli appare in fase calante in quest’ultimo scorcio del campionato, domani sabato 25 il Verona, facile prevederlo, non regalerà nulla e, sia pur con i suoi limiti rivelati finora, sarà spinto dall’orgoglio.

Allo stadio Bentegodi arbitra il signor Davide Massa di Imperia, fischio di inizio alle 20.45.





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