NARDO’, SCOPERTA GRAN QUANTITA’ DI SOSTANZE DOPANTI NELLA SUA ABITAZIONE: DENUNCIATO 39ENNE

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Un uomo di 39 anni, residente a Nardò, è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo il rinvenimento, nella sua abitazione, di numerose sostanze dopanti detenute illegalmente. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto ai reati.

L’intervento è stato condotto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò, che hanno eseguito una serie di perquisizioni nelle proprietà riconducibili al 39enne.

Gli accertamenti erano stati avviati a seguito di alcune segnalazioni che facevano ipotizzare la possibile disponibilità di armi. Le ricerche di armi ed eventuali materiali esplosivi non hanno però dato alcun riscontro. Tuttavia, durante l’ispezione dell’abitazione, i poliziotti hanno scoperto, all’interno di un armadio, una consistente quantità di prodotti dopanti e materiale per la loro somministrazione.

Nel dettaglio, sono stati sequestrati una confezione di stanozololo, noto steroide anabolizzante derivato dal testosterone; dieci flaconcini di ormone della crescita, accompagnati da altrettante fiale di solvente sterile per uso iniettivo; una confezione di anastrozolo, farmaco spesso impiegato in ambito sportivo per attenuare gli effetti collaterali degli steroidi; oltre a siringhe, aghi e altri strumenti utilizzati per l’iniezione delle sostanze.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, i farmaci rinvenuti erano privi della necessaria prescrizione medica. La loro detenzione, in assenza di specifiche esigenze terapeutiche, risulta pertanto vietata dalla normativa vigente.

Per il 39enne è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di violazione della legge in materia di doping. A suo carico è stato inoltre contestato il reato di ricettazione, dal momento che le sostanze, non commercializzabili legalmente sul territorio nazionale, sarebbero state introdotte attraverso canali illeciti.

Tutto il materiale sequestrato sarà ora sottoposto ad approfondite analisi tossicologiche, finalizzate a determinarne con precisione composizione e provenienza.

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