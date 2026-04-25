IL BLITZ SCATTATO ALL’ALBA ALLE PORTE DI LECCE, BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI, SEQUESTRATO INGENTE QUANTITATIVO DI MARIJUANA, ARRESTATO GIOVANE PRESUNTO SPACCIATORE INCENSURATO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________________

DROGA, CARABINIERI SEGUONO I CONSUMATORI E ARRIVANO AL DEPOSITO: 23ENNE ARRESTATO CON OLTRE 11 KG DI MARIJUANA NASCOSTI IN UNA STALLA

Un’attività investigativa sviluppata “sul terreno”, attraverso servizi mirati e riscontri diretti nell’ambito del consumo locale di sostanze stupefacenti, condotta all’alba di venerdì dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lecce, ha consentito di risalire a un presunto canale di approvvigionamento della droga, portando all’arresto in flagranza di un 23enne, incensurato.

L’operazione è il risultato di un’attenta attività info-investigativa che, seguendo a ritroso contatti e dinamiche legate ai consumatori, ha permesso di individuare un giovane ritenuto punto di riferimento per la detenzione e la successiva distribuzione dello stupefacente.



Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno inizialmente eseguito una perquisizione presso l’abitazione del giovane, a San Cesario di Lecce, che ha dato esito negativo. Gli accertamenti sono stati quindi estesi a un immobile rurale nella sua disponibilità, situato in agro di San Donato di Lecce, località Macchitelle. Anche qui, all’interno dell’abitazione principale, non è stato rinvenuto nulla di rilevante.

Tuttavia, l’attenzione dei militari si è concentrata su alcuni locali annessi, in particolare su una stanza adibita in passato a stalla, chiusa da un cancello in ferro.

Non essendo disponibile la chiave del lucchetto, il cancello è stato aperto sul posto, consentendo l’accesso al locale. All’interno, i militari hanno individuato un armadietto metallico, alcune valigie e un frigorifero in disuso. La successiva ispezione ha permesso di rinvenire numerose confezioni sottovuoto contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di quasi 11 chilogrammi e mezzo, oltre a materiale per il confezionamento, tra cui bilancini di precisione e strumenti per la termosaldatura.

Su diverse confezioni erano inoltre presenti annotazioni manoscritte, verosimilmente utilizzate per distinguere la tipologia o la qualità della sostanza. Lo stupefacente, già suddiviso in più involucri pronti per la distribuzione, è stato sottoposto a sequestro. La marijuana, pur essendo spesso percepita come una “droga leggera”, rappresenta in realtà la sostanza stupefacente più diffusa soprattutto tra i giovani ed è caratterizzata da una crescente banalizzazione del rischio connesso al suo consumo.



Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola, dove è stato associato.



È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 25 aprile 2026

Category: Costume e società, Cronaca