COPERTINO CELEBRA SAN GIUSEPPE PATRIARCA: FEDE, TRADIZIONE E COMUNITÀ

(Rdl) _______________ Copertino si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della propria tradizione religiosa e popolare: la Festa di San Giuseppe Patriarca, Patrono dei Lavoratori, in programma venerdì 1° maggio 2026, promossa e organizzata dal Comitato Festa con la collaborazione della comunità parrocchiale.

Un appuntamento che unisce spiritualità e identità, nel segno di San Giuseppe, figura simbolo del lavoro, della dignità e della famiglia, particolarmente significativa in una giornata come quella del Primo Maggio.

Le celebrazioni religiose prenderanno avvio già da martedì 28 aprile, con un triduo di preparazione che accompagnerà i fedeli attraverso momenti di preghiera e riflessione. Ogni sera alle ore 18.30 sarà recitato il Santo Rosario, seguito alle ore 19.00 dalla Celebrazione Eucaristica. Nella giornata inaugurale, la Santa Messa sarà dedicata in suffragio dei soci defunti delle Società Agricola e Operaia di Mutuo Soccorso, realtà storiche profondamente radicate nel tessuto sociale copertinese.

Particolarmente significativo il momento di adorazione eucaristica comunitaria, previsto per giovedì 30 aprile alle ore 20.00, quale segno di devozione condivisa in onore del Santo.

Il 1° maggio, giorno della festa, si aprirà con le celebrazioni eucaristiche del mattino (ore 8.30 e 10.30), per poi culminare nel pomeriggio con il Vespro solenne alle ore 18.30 e la Santa Messa delle ore 19.00, presieduta da Don Oronzino Stefanelli, parroco di Melissano, con la partecipazione delle Società Agricola e Operaia di Mutuo Soccorso. A seguire, alle ore 20.00, la tradizionale e suggestiva processione per le vie cittadine, che attraverserà alcune delle principali strade di Copertino, rappresentando uno dei momenti più intensi e partecipati della festa. Accanto al programma religioso, anche un ricco calendario civile contribuirà ad animare la giornata. Alle ore 9.30 spazio allo spettacolo e alla tradizione con l’esibizione dei Musici e Sbandieratori del Rione Cittadella, mentre in serata, alle ore 21.00, piazza e comunità si ritroveranno per “Balla Italia in Concerto”, momento di musica e condivisione.

A impreziosire l’atmosfera festiva saranno le luminarie artistiche curate dalla ditta ILLUMINAL ART e le esecuzioni della Banda Musicale Associazione “San Giuseppe da Copertino”, che accompagneranno i momenti più significativi della giornata.

Il Comitato Festa rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con impegno e dedizione, contribuiscono ogni anno alla realizzazione di questo evento: i sacerdoti, i volontari, le associazioni e l’intera comunità.

La Festa di San Giuseppe Patriarca si conferma così non solo come ricorrenza religiosa, ma come autentica espressione di appartenenza, memoria e condivisione per tutta Copertino.

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