‘RINUNCIAMO ALLE NUOVE NORME SULLA CACCIA, UNIAMOCI IN UNO SFORZO COMUNE PER BANDIRE LA CHIMICA DALL’AGRICOLTURA E PROTEGGERE LA NOSTRA SALUTE’. IL PRESSANTE APPELLO DELLA FONDAZIONE CAPELLINO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato stampa _______________

Nnel solco del 25 Aprile, che è all’origine della nostra moderna democrazia, abbiamo scritto a tutti i Parlamentari della Repubblica e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con rispetto e fiducia nel loro senso di responsabilità verso il Paese.

Quella memoria può tradursi in una scelta capace di unire l’Italia attorno al bene comune. Per questo, abbiamo chiesto loro di rinunciare alle nuove norme sulla caccia e agli abbattimenti selettivi del lupo: misure senza reale utilità per il Paese e lontane dal sentire dei cittadini, come mostrano i sondaggi commissionati da Fondazione Capellino.

Alla rinuncia a “sparare” sulla biodiversità può corrispondere una scelta più grande e di interesse universale: fare dell’Italia il primo Paese al mondo che, in cinque anni, esce dall’agricoltura convenzionale per costruire un modello agricolo biologico, biodinamico e soprattutto biodiverso.

Sarebbe il modo più concreto per dare futuro al recente riconoscimento UNESCO della cucina italiana: custodire la terra da cui quella cultura nasce, proteggere la salute dei cittadini, restituire dignità al lavoro agricolo.



Per questo Fondazione Capellino ha anche invitato le associazioni ambientaliste, il mondo agricolo e le istituzioni – da Coldiretti a BF S.p.A. fino al Ministero dell’Agricoltura – a unirsi in uno sforzo comune nell’interesse dell’Italia.

Il vero interesse di agricoltori e allevatori non è l’abbattimento dei lupi o i cacciatori schierati nei campi con il pretesto di difenderli dai cinghiali e dal fantasma della povertà, bensì ottenere il giusto prezzo per produzioni sane e libere dalla dipendenza dell’agrochimica: un modello economico che restituisca valore alla terra, al lavoro e alla vita.

Fondazione Capellino è pronta a fare la sua parte, con spirito di servizio e con soluzioni ed esempi concreti ai quali sottotraccia già lavora.

Un caro saluto,

Pier Giovanni Capellino

Leggi i sondaggi:

Gli italiani e la caccia (IPSOS)

Opinione pubblica sulla caccia (Istituto Piepoli)

Biodiversità e tutela del lupo (SWG)

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