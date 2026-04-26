DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 26 APRILE 2026

NOVITA’ EDITORIALI / ESCE “Pioniere di una diversa dimensione”, RIFLESSIONI DI DAMIANO CORPUS. LA PRESENTAZIONE A MELENDUGNO GIOVEDI’ 16

di Raffaele Polo _____________ Il suo regno, il suo mondo è la piazza Monsignor Durante di Melendugno, proprio di fronte alla Chiesa in un angolo della quale è il bar Historic: là lo potete trovare e vi sorriderà subito, gli occhiali neri vi avviseranno che siete davanti ad un uomo che ha sofferto molto e […]