DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 26 APRILE 2026
Buongiorno!
Oggi è domenica 26 aprile 2026.
San Marcellino.
Come oggi, quaranta fa, nel 1986, avvenne il disastro di Cernobyl, in Unione Sovietica, attuale Ucraina.
Ci fu l’esplosione in una centrale elettronucleare che provocò immediatamente trentuno vittime.
Nei giorni seguenti una nube radioattiva contaminò buona parte dell’Europa, Italia compresa. Le conseguenze sulla popolazione locale dureranno per decenni.
È uno dei due incidenti classificati come catastrofici, insieme a quello di Fukushima nel marzo 2011, che hanno pesantemente condizionato la nostra realtà contemporanea.
Proverbio salentino: CI LA FACE CCHIU LURDA DENTA PRIORE
Chi la fa più sporca diventa priore.
Category: Costume e società