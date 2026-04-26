PESANTI DISAGI PER I TRENI IN PARTENZA E IN ARRIVO ALLA STAZIONE DI LECCE

(Rdl) _____________________ Questa mattina all’alba un uomo è andato sotto il treno Freccia Rossa Lecce – Milano in transito nella stazione di San Pietro Vernotico. Dalle prime ricostruzioni emerse, si tratterebbe di un giovane di 37 anni allontanatosi da casa ieri sera. Si sarebbe trattato di un gesto estremo. Comunque sull’accaduto indaga la Polizia, e la Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un’indagine.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Per i treni a lunga percorrenza provenienti dal Nord è stata disposta la fine corsa a Bari. Quelli a lunga percorrenza diretti al Nord in partenza da Lecce sono fermi. Ritardi notevoli per tutti gli altri Intercity e Regionali.

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