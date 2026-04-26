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DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE, MUORE MOTOCICLISTA DI RUFFANO

| 26 Aprile 2026 | 0 Comments

(Rdl) __________________ Tragico incidente mortale questa mattina sulla strada provinciale fra Casarano e Ugento. La vittima è Rocco Perrone, 49 anni, di Ruffano, titolare in paese di una macelleria braceria, sposato, un figlio.

Per cause ancora da accertare, la moto Kawasaki che guidava, si è scontrata con una Fiat 500.

L’impatto è stato violento e per lui fatale. E’ morto sul colpo. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarlo.

Illeso il conducente dell’autovettura: è stato comunque portato in ospedale per accertamenti.

Indagini dei Carabinieri del Comando Compagnia di Casarano (nella foto) in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.

Category: Cronaca

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