COME SCEGLIERE IL GENERATORE DI VIDEO BASATO SULL’ IA PIU’ ADATTO: ANALISI DI MODELI E CASI D’USO

Di recente, la tecnologia di generazione video tramite intelligenza artificiale si è evoluta enormemente, passando dalla fase sperimentale iniziale all’attuale utilizzo pratico. Prima non era possibile produrre altro che brevi spezzoni o video di bassa qualità. Ora, molti di questi nuovi modelli sono in grado di generare video di alta qualità, in stile cinematografico, in pochi minuti utilizzando un semplice input di testo. Quasi ogni tipo di video può essere prodotto automaticamente, come spot pubblicitari, brevi clip, video ASMR o video didattici completi, senza bisogno di editing tradizionale.

A causa di questa enorme crescita nell’utilizzo di questi strumenti da parte dei creatori di contenuti, sorgono molte domande su come le diverse versioni dei modelli differiscano tra loro in termini di funzionalità. In quali casi sarebbe più appropriata ciascuna? Dato il numero di servizi di generazione video tramite intelligenza artificiale che operano su diverse piattaforme e che richiedono un pagamento per l’accesso, come si fa a individuare quello più adatto alle proprie esigenze?

Lo scopo di questo articolo è valutare, una per una, alcune delle domande più frequenti, per aiutare gli utenti a orientarsi meglio nell’attuale ecosistema della generazione video tramite intelligenza artificiale.

Il meccanismo alla base del generatore video basato sull’intelligenza artificiale

Grazie a modelli generativi all’avanguardia, la generazione video basata sull’intelligenza artificiale funziona come un sistema di creazione di contenuti. Ad esempio, può trasformare testo o immagini in video dinamici con una composizione visiva impeccabile.

Il processo inizia con l’addestramento su grandi quantità di dati video, consentendo al sistema di comprendere come le immagini cambiano nel tempo, come si comporta l’illuminazione e come viene rappresentato il movimento. Di conseguenza, gli utenti possono produrre contenuti video di qualità quasi professionale, indipendentemente dal loro livello di esperienza o dalla disponibilità di telecamere e attrezzature di montaggio.

Come funziona un generatore di immagini in video?

La logica utilizzata nei modelli più diffusi è molto simile: l’utente invia il proprio input (testo, immagine o entrambi) al modello che crea le nuove sequenze video (utilizzando grandi quantità di dati video precedentemente elaborati) e produce un nuovo video.

Il processo complessivo può essere riassunto in diverse fasi:

Descrizione dell’input: l’utente fornisce una descrizione che illustra il contenuto che desidera creare, come l’angolazione della telecamera, l’illuminazione, l’atmosfera, il movimento dei personaggi o degli oggetti e lo stile. Alcuni sistemi consentono di specificare la durata o di fornire un’immagine di riferimento.

Creazione del video: il sistema utilizza i dati di contenuto forniti dall’utente, elaborati, per costruire una sequenza di fotogrammi utilizzando il proprio meccanismo di generazione interno, culminando nella creazione di un video completo.

Modifica del risultato: se il video finale generato non soddisfa le aspettative dell’utente, è possibile ricomporlo modificando la descrizione originale, regolando le variabili casuali o cambiando altre impostazioni.

Esportazione del video finale: quando il risultato finale soddisfa le aspettative dell’utente, quest’ultimo può esportare il video utilizzando diverse risoluzioni e formati per utilizzarlo altrove.

Uno dei principali accorgimenti per aumentare le probabilità di ottenere un buon risultato è quello di essere il più specifici e dettagliati possibile nella descrizione. La qualità del risultato finale dipenderà spesso da quanto bene viene descritto l’input. Ad esempio, una descrizione come “Il sole del mattino filtra attraverso la finestra; c’è un giovane seduto alla sua scrivania che scrive sul suo diario; la combinazione della luce soffusa e delle ombre crea un’atmosfera di pace e tranquillità” produrrà spesso un risultato migliore rispetto a una semplice affermazione come “C’è una persona che scrive qualcosa”.

Modelli di generazione video basati sull’intelligenza artificiale a cui vale la pena prestare attenzione al momento

Veo 3.1 – Google DeepMind

Veo 3.1 e la sua capacità di creare video di alta qualità sono attualmente all’avanguardia nel settore. Può produrre video con una durata massima di 8 secondi e una risoluzione fino a 4K, ed è progettato per funzionare nativamente con rapporti di aspetto 9:16 e 16:9. Per quanto riguarda l’audio, questo modello genera musica, suoni ambientali e voce umana per sincronizzare audio e video tramite un unico metodo di elaborazione, eliminando la necessità di post-produzione.

Seedance 2.0 – ByteDance

L’obiettivo di Seedance 2.0 è quello di essere un modello di generazione video basato sull’intelligenza artificiale che consenta la creazione multimodale di un video, dai “materiali di input” al “prodotto finito”. Ciò include la possibilità di inserire simultaneamente video, immagini, audio o testo, permettendo così anche a utenti con poca o nessuna esperienza di editing di creare un video di qualità cinematografica fornendo solo materiali e descrizioni di base.

Seedance 2.0 è progettato con metodi intelligenti di commutazione della telecamera e transizioni fluide, al fine di sincronizzare automaticamente il ritmo e i movimenti della telecamera per ottenere il contenuto video.

Inoltre, Seedance 2.0 è in grado di replicare e creare contenuti estesi a partire da riferimenti, consentendo di ampliare i contenuti esistenti preservandone lo stile e utilizzando gli stessi materiali del riferimento originale.

Infine, Seedance 2.0 permette di perfezionare segmenti specifici del video senza crearne uno nuovo, fornendo comunque effetti sonori e voce fuori campo che saranno sincronizzati con il prodotto finale per consentire un’uscita audio e video integrata.

Sora 2 – OpenAI

Il punto di forza di Sora 2 è la coerenza narrativa su lunghi periodi di tempo e la uniformità con cui i personaggi vengono rappresentati in tutte le scene. Questo vantaggio diventa ancora più importante quando si tratta di mostrare lo stesso personaggio in più inquadrature con un aspetto e un’atmosfera coerenti.

Hailuo 2.3 – MiniMax

Hailuo 2.3 è superiore sia nel movimento dei personaggi che nei dettagli del viso rispetto ai modelli equivalenti; pertanto, i contenuti emotivi (ad esempio, i video che contengono elementi descrittivi e didattici) risultano valorizzati grazie al fatto che Kling 3.0 crea modelli realistici ed espressivi.

Kling 3.0 – Kuaishou

Kling 3.0 è stato sviluppato per rispondere alle esigenze dei social media, tra cui la produzione ottimale di video verticali, dinamici e di breve durata, caratterizzati da un’estetica visiva accattivante, e la facilitazione dell’utilizzo di riprese multicamera per la creazione di video brevi da condividere o da realizzare quotidianamente.

Kling 3.0 offre un prodotto finale con risoluzione fino a 4K e consente di produrre video della durata massima di circa 15 secondi. Inoltre, Kling 3.0 è in grado di generare audio in diverse lingue, risultando quindi adatto sia alla produzione video professionale che alle esigenze di piattaforme di video brevi come TikTok o Reels.

Confronto tecnico dei principali strumenti di intelligenza artificiale per l’analisi video

Modello Risoluzione massima Durata massima Audio nativo Veo 3.1 4K ~8 secondi ✅ Seedance 2.0 Fino a 2K ~15 secondi ✅ Sora 2 1080p ~25 secondi ❌ Hailuo 2.3 1080p ~10 secondi ✅ Kling 3.0 4K ~15 secondi Parziale

Come scegliere gli strumenti giusti?

Ogni modello ha un ruolo e dei punti di forza ben definiti, il che rende difficile stabilire con certezza “quale sia il migliore”. Veo 3.1 eccelle nella qualità dell’immagine e nel realismo, Seedance 2.0 privilegia l’input multimodale e la libertà creativa, Sora 2 è abile nelle narrazioni di lunga durata e nella coerenza dei personaggi, Kling 3.0 è più espressivo nell’animazione dei personaggi e nei contenuti per i social media, mentre Hailuo 2.3 si distingue per efficienza di generazione e equilibrio generale.

A causa di queste significative differenze nelle loro capacità, i creatori spesso devono passare da uno strumento all’altro per compiti diversi, rendendo il processo di selezione complesso e persino costoso.

In questo contesto, le piattaforme di aggregazione di modelli hanno assunto un’importanza crescente. Prodotti come Viddo AI sono nati per affrontare questo problema, integrando diversi modelli di generazione video di uso comune in un’unica piattaforma, consentendo agli utenti di scegliere o cambiare liberamente modello in base alle proprie esigenze specifiche, senza dover sottoscrivere e gestire separatamente più servizi. Ciò riduce significativamente la barriera d’ingresso e migliora l’efficienza creativa.

Caratteristiche di Viddo AI

Viddo AI è una piattaforma unica e integrata che permette di creare video di alta qualità a partire da diverse fonti standard e da noti editor/modelli video. Non è necessario passare da una piattaforma all’altra: tutto può essere fatto su un unico sito web.

Dal punto di vista funzionale, si basa principalmente su tre metodi di generazione:

Text to Video AI: gli utenti devono semplicemente fornire una descrizione o una sceneggiatura e il sistema ne analizzerà la semantica, generando il contenuto video richiesto, coordinando al contempo i movimenti della telecamera, lo stile del video e la tempistica delle riprese rispetto al testo originale, in una rapida conversione da testo a prodotto finito.

Image to Video AI: quando un utente carica una serie di immagini fisse, l’IA crea effetti dinamici come zoom, cambiamenti ambientali o movimenti dei personaggi, convertendole in video dinamici, basati su eventi o creati secondariamente, utilizzabili per ampliare contenuti video esistenti o svilupparne di nuovi.

Video to Video AI: consente agli utenti di aggiungere elementi grafici, nuove texture o angolazioni allo stesso video, permettendo così di creare versioni di successo di video esistenti, mantenendo la struttura di base del contenuto video originale.

Oltre alle sue capacità di gestione di un singolo modello, la caratteristica principale di Viddo AI risiede nell’integrazione multi-modello: la piattaforma integra i principali modelli di generazione video come Veo, Runway, Kling e Seedance, consentendo agli utenti di scegliere liberamente il modello più adatto alle diverse esigenze senza dover sottoscrivere e cambiare servizio separatamente.

Conclusione

Il panorama in rapida evoluzione della generazione video tramite intelligenza artificiale non presenta ancora modelli che possano vantare una “superiorità assoluta” su tutti gli altri in ogni aspetto. Ciascuno di questi strumenti ha le proprie caratteristiche uniche, il che rende la scelta giusta quasi interamente dipendente da come si intende utilizzarli e dagli obiettivi creativi che si vogliono raggiungere.

Se è necessario utilizzare più modelli contemporaneamente ma non si desidera affrontare la complessità della gestione di più abbonamenti, le piattaforme di aggregazione che offrono accesso integrato a diverse tecnologie di generazione video diffuse, come Viddo.ai, possono rappresentare una soluzione molto più efficiente.

La qualità complessiva del video finale non è solitamente determinata dal prodotto specifico utilizzato, bensì dalla descrizione fornita per comunicare con precisione allo strumento il tipo di immagini che si desidera ottenere. Invece di cambiare continuamente strumento, può spesso essere vantaggioso imparare a descrivere al meglio il tipo di grafica/immagini che si desidera vedere nel prodotto finito.

Category: Costume e società