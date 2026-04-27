LA RIFLESSIONE / QUANDO LA BUGIA CORRE PIU’ VELOCE DELLA VERITA’: COME I SOCIAL STANNO CAMBIANDO IL MODO IN CUI CREDIAMO ALLE NOTIZIE

di Emanuela Boccassini _______________

«Una bugia fa in tempo a girare mezzo mondo, mentre la verità si sta mettendo ancora le scarpe».

Nel tempo dei social, tale immagine sembra meno una provocazione letteraria e più una descrizione del funzionamento quotidiano dell’informazione. Le notizie non aspettano più di essere verificate per diffondersi: corrono, vengono rilanciate, commentate, condivise, spesso prima ancora che se ne conosca la reale attendibilità. In questo spazio accelerato, la circolazione di un contenuto può contare più della sua verità.

Non è solo una questione di velocità, ma di ecosistema. Gli algoritmi non sono arbitri imparziali: si nutrono della nostra attenzione e tendono a premiare ciò che genera reazione. La bugia, spesso più semplice e più emotiva della verità, diventa così più “efficace” da diffondere.

Oggi una voce può diventare virale in pochi minuti, alimentata solo dalla sua forza d’urto. Basta una condivisione, un commento, un rilancio. Non è più necessario che qualcosa sia vero per esistere nello spazio pubblico: è sufficiente che circoli.

La verità, invece, ha un tempo diverso. Ha bisogno di verifica, contesto, ricostruzione, smentita. E quando arriva, spesso trova una narrazione già consolidata, difficile da scalfire. La prima versione dei fatti tende a restare, mentre la correzione arriva in ritardo e con meno forza.

Forse è proprio questo che rende la frase citata così attuale: non descrive solo la velocità delle parole, ma il dislivello tra ciò che si diffonde e ciò che si può correggere. Ironia della sorte, la citazione stessa è diventata un esempio di questo meccanismo: attribuita quasi ovunque a Twain, è in realtà una verità “per acclamazione”. Non c’è prova certa che l’abbia scritta l’autore americano; molti storici la riconducono a Jonathan Swift o a versioni del XVIII secolo. È la prova che quando una narrazione è efficace, la sua origine passa in secondo piano.

E questo squilibrio non resta astratto. Incide sulle vite delle persone, sulla reputazione, sulle relazioni, sulla possibilità stessa di essere creduti una volta che qualcosa è stato detto su di noi.

In questo senso, il fenomeno assume anche una dimensione più concreta e delicata: una notizia falsa o non verificata può trasformarsi in danno reputazionale, in esposizione pubblica, in conseguenze difficili da correggere. Il confine tra informazione, interpretazione e diffusione lesiva diventa sempre più sottile.

In questo equilibrio fragile tra diffusione e verità entra in gioco anche il piano delle regole comuni. La libertà di espressione è un principio fondamentale, riconosciuto e tutelato dalla nostra Costituzione, perché senza la possibilità di manifestare il proprio pensiero non esisterebbe dibattito pubblico. Ma questa libertà non è assoluta: deve convivere con il principio della tutela della dignità e della reputazione delle persone.

In un contesto simile, la libertà di espressione resta un diritto fondamentale, ma richiede una responsabilità che oggi non può più essere considerata secondaria. Perché il diritto di parlare non può essere separato dalle conseguenze di ciò che viene detto o condiviso.

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