CASARANO, TEPPISTI IN AZIONE AL RALLY

(Rdl) ________________ Lo scorso sabato sera, durante lo svolgimento della gara automobilistica denominata ​’Rally del Salento – Città di Casarano’, agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo sono intervenuti a causa di un grave episodio che ha messo a repentaglio l’incolumità di piloti e spettatori.

​​Intorno alle ore 2030, in corrispondenza del secondo tornante del circuito — un tratto tecnico particolarmente insidioso caratterizzato da un curvone a ridosso di un dirupo e dalla massiccia presenza di pubblico — gli agenti hanno notato un uomo accendere una torcia pirotecnica e lanciarla deliberatamente al centro della carreggiata.

​Il gesto ha creato un immediato pericolo: il rischio concreto era che le vetture in gara, per evitare le fiamme sull’asfalto, potessero compiere manovre azzardate, col rischio di travolgere la folla presente lungo i margini della strada. Mentre gli operatori rintracciavano il responsabile, un secondo petardo veniva scagliato nel medesimo punto del circuito da un’ altra persona.

​​Nel frangente, gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno agito con estrema prontezza: è stato immediatamente allertato il commissario di gara, che ha esposto la bandiera gialla per imporre il rallentamento dei concorrenti; un operatore ha provveduto a liberare la carreggiata dal bengala in fiamme, ripristinando le condizioni di sicurezza per il passaggio delle auto e i responsabili sono stati bloccati e condotti in una zona sicura, lontano dal circuito, per le procedure di identificazione.

​​I due coinvolti erano stati notati dagli operatori di polizia poiché, durante la manifestazione, si erano distinti all’interno di gruppi dediti al lancio di bottiglie e altri oggetti verso la Polizia, cercando di nascondersi dietro le prime file degli spettatori per evitare il riconoscimento.

​A seguito degli accertamenti di rito il responsabile del primo lancio, un 37enne residente a Specchia è stato tratto in arresto in flagranza di reato per possesso e lancio di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive: il pm di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce ha disposto gli arresti domiciliari.

​Altre due persone sono state denunciate a piede libero e per altre due sono in corso ulteriori accertamenti.

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