CASARANO, TEPPISTI IN AZIONE AL RALLY
(Rdl) ________________ Lo scorso sabato sera, durante lo svolgimento della gara automobilistica denominata ’Rally del Salento – Città di Casarano’, agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo sono intervenuti a causa di un grave episodio che ha messo a repentaglio l’incolumità di piloti e spettatori.
Intorno alle ore 2030, in corrispondenza del secondo tornante del circuito — un tratto tecnico particolarmente insidioso caratterizzato da un curvone a ridosso di un dirupo e dalla massiccia presenza di pubblico — gli agenti hanno notato un uomo accendere una torcia pirotecnica e lanciarla deliberatamente al centro della carreggiata.
Il gesto ha creato un immediato pericolo: il rischio concreto era che le vetture in gara, per evitare le fiamme sull’asfalto, potessero compiere manovre azzardate, col rischio di travolgere la folla presente lungo i margini della strada. Mentre gli operatori rintracciavano il responsabile, un secondo petardo veniva scagliato nel medesimo punto del circuito da un’ altra persona.
Nel frangente, gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno agito con estrema prontezza: è stato immediatamente allertato il commissario di gara, che ha esposto la bandiera gialla per imporre il rallentamento dei concorrenti; un operatore ha provveduto a liberare la carreggiata dal bengala in fiamme, ripristinando le condizioni di sicurezza per il passaggio delle auto e i responsabili sono stati bloccati e condotti in una zona sicura, lontano dal circuito, per le procedure di identificazione.
I due coinvolti erano stati notati dagli operatori di polizia poiché, durante la manifestazione, si erano distinti all’interno di gruppi dediti al lancio di bottiglie e altri oggetti verso la Polizia, cercando di nascondersi dietro le prime file degli spettatori per evitare il riconoscimento.
A seguito degli accertamenti di rito il responsabile del primo lancio, un 37enne residente a Specchia è stato tratto in arresto in flagranza di reato per possesso e lancio di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive: il pm di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce ha disposto gli arresti domiciliari.
Altre due persone sono state denunciate a piede libero e per altre due sono in corso ulteriori accertamenti.
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