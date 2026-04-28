OTRANTO, RISSA DI PASQUA / SVILUPPI

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La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero nove giovani autori, ritenuti autori della violenta rissa scoppiata a Otranto la sera di Pasqua.

Gli agenti della Questura di Lecce in servizio presso le Volanti del Commissariato di Otranto, giunti sul posto, avevano riportato la calma e avviato subito le prime verifiche, raccogliendo testimonianze e mettendo in sicurezza l’area.

La Polizia ha ricostruito l’intera vicenda attraverso un’attività investigativa complessa e capillare. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno fornito i primi indizi, poi incrociati con i controlli già effettuati sul territorio e con l’analisi dei profili social dei giovani coinvolti.

Nove persone identificate, tra cui un cittadino britannico di 20 anni, un 21enne di Tricase, diversi giovani di Scorrano (19, 20, 21, 22 e 29 anni), un 23enne di Poggiardo e un 22enne di Mugnano di Napoli.

L’indagine non si è fermata all’identificazione. Nei confronti degli indagati sono in fase di valutazione l’emissione di misure di prevenzione personali da parte del Questore di Lecce Giampietro Lionetti. _________________

LA RICERCA nei nostri articoli del 7 e 8 aprile scorsi

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