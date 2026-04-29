CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO A LECCE E PROVINCIA
Report della Questura di Lecce ______________
Anche per la settimana scorsa, sono stati disposti servizi straordinari di controllo, finalizzati al rafforzamento della vigilanza e alla prevenzione dei reati da parte della Polizia di Stato.
Sul fronte della prevenzione, il personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Lecce ha intensificato la vigilanza dinamica nelle zone della Stazione Ferroviaria, insieme agli operatori della Polfer, in Piazza Alleanza e presso il Convitto Palmieri.
In Via dei Verardi, a seguito di perquisizioni su quattro soggetti, un uomo è stato trovato in possesso di 1,75 gr di cocaina (sanzionato ex art. 75 DPR 309/90) e sono stati inoltre sequestrati a carico di ignoti 10,02 gr di hashish.
Elevato un verbale per infrazioni stradali nel centro cittadino.
I numeri complessivi dell’operazione provinciale che ha visto l’impiego dei Commissariati di Gallipoli e Galatina, del Reparto Prevenzione Crimine (RPC) e della Polfer, ha portato ai seguenti risultati totali:
3.341 persone identificate;
1.528 veicoli controllati;
1 sequestro amministrativo di un veicolo che circolava nel comune di Aradeo nonostante fosse già sottoposto a sequestro amministrativo.
Per quanto riguarda l’emissione e notifica di misure di prevenzione, è stato emesso un avviso orale del Questore della Provincia di Lecce, Dott. Giampietro Lionetti, nei confronti di un 30enne di Lecce già arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e verso minori, violazione di domicilio e porto abusivo d’armi od oggetti atti ad offendere.
Per tali condotte l’uomo è stato richiamato a tenere una condotta conforme alla legge in caso contrario potrà essere applicata un’ulteriore misura restrittiva.
Lecce, 29 aprile 2026
Category: Cronaca