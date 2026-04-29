CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO A LECCE E PROVINCIA

Report della Questura di Lecce ______________

Anche per la settimana scorsa, sono stati disposti servizi straordinari di controllo, finalizzati al rafforzamento della vigilanza e alla prevenzione dei reati da parte della Polizia di Stato.

​Sul fronte della prevenzione, il personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Lecce ha intensificato la vigilanza dinamica nelle zone della Stazione Ferroviaria, insieme agli operatori della Polfer, in Piazza Alleanza e presso il Convitto Palmieri.

​In Via dei Verardi, a seguito di perquisizioni su quattro soggetti, un uomo è stato trovato in possesso di 1,75 gr di cocaina (sanzionato ex art. 75 DPR 309/90) e sono stati inoltre sequestrati a carico di ignoti 10,02 gr di hashish.

Elevato un verbale per infrazioni stradali nel centro cittadino.

​I numeri complessivi dell’operazione provinciale che ha visto l’impiego dei Commissariati di Gallipoli e Galatina, del Reparto Prevenzione Crimine (RPC) e della Polfer, ha portato ai seguenti risultati totali:

​3.341 persone identificate;

​1.528 veicoli controllati;

​1 sequestro amministrativo di un veicolo che circolava nel comune di Aradeo nonostante fosse già sottoposto a sequestro amministrativo.

​

Per quanto riguarda l’emissione e notifica di misure di prevenzione, è stato emesso un avviso orale del Questore della Provincia di Lecce, Dott. Giampietro Lionetti, nei confronti di un 30enne di Lecce già arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e verso minori, violazione di domicilio e porto abusivo d’armi od oggetti atti ad offendere.

Per tali condotte l’uomo è stato richiamato a tenere una condotta conforme alla legge in caso contrario potrà essere applicata un’ulteriore misura restrittiva.

Lecce, 29 aprile 2026

Category: Cronaca