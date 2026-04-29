LUIGI CONTE CONFERMATO PRESIDENTE DEL CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO BRINDISI LECCE: “Saremo generatori di comunità e costruttori di futuro”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato del Centro Servizi per il Volontariato Brindisi Lecce _______________

Luigi Conte (nella foto) è stato riconfermato alla guida del CSV Brindisi Lecce per il triennio 2026-2028, con l’obiettivo di rafforzarsi come generatore di comunità e costruttore di futuro.

Si tratta di una notizia di grande rilevanza per il territorio, considerato l’impatto che il CSV continua a produrre coinvolgendo centinaia di ETS, migliaia di cittadini, studenti e volontari, confermandosi infrastruttura sociale strategica per lo sviluppo del Salento.

Una sala gremita nella sede di via Merine a Lecce e un collegamento costante con i soci di Brindisi: così, nella serata di ieri 28 aprile, il CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento ETS ha cementato le basi per il prossimo triennio. L’Assemblea elettiva ha confermato la fiducia a Luigi Conte, che resterà alla guida dell’Ente come Presidente per il mandato 2026-2028.

L’assemblea ha superato la semplice formalità burocratica, trasformandosi in un’affermazione politica e strategica destinata a incidere profondamente nel Terzo Settore salentino

«Vogliamo un CSV che sia generatore di comunità, non solo erogatore di servizi — ha dichiarato il Presidente Conte subito dopo la proclamazione —. Il cammino che abbiamo davanti ci impone coraggio: crediamo in un CSV che non rincorre i cambiamenti, ma li interpreta e li guida. Il volontariato non deve essere solo una risposta ai bisogni, ma una vera costruzione di futuro».

I numeri del 2025 parlano di un impatto capillare sul territorio. Durante l’incontro è stata presentata la rendicontazione delle attività 2025, che restituisce l’immagine di un Ente solido, punto di riferimento per le province di Brindisi e Lecce. Spiccano, in particolare, i dati relativi alla Consulenza e Assistenza, con ben 1.665 interventi erogati a favore di 710 ETS, segnale di una domanda di professionalizzazione sempre più alta.

Grande attenzione è stata riservata alla Formazione, con oltre 10 tra corsi e seminari che hanno permesso di formare 670 volontari appartenenti a 154 associazioni. Sul fronte della Promozione e dei Giovani, il CSV ha coinvolto 1.120 studenti di 4 istituti scolastici, raggiungendo complessivamente oltre 2.100 persone fisiche attraverso attività di orientamento e animazione territoriale.

Notevoli anche i numeri della Comunicazione: con 160 comunicati stampa, 920 news pubblicate sul sito e una presenza costante sui social, tramite newsletter, e sulla stampa il CSV ha supportato 650 ETS, raggiungendo direttamente quasi 6.000 utenti.

L’Assemblea ha inoltre eletto il nuovo Consiglio Direttivo, che vede una rappresentanza variegata delle diverse anime del volontariato locale:

Presidente: Luigi Conte

Vice Presidente: Raffaella Argentieri (CICLO AMICI FIAB MESAGNE APS)

Consiglio Direttivo: Bianco Clara (AUSER BRINDISI), Cazzato Natascia (LU QUARTARARU), De Lorenzis Elena (ANGSA BRINDISI), De Donno Luigi (US ACLI LECCE), De Razza Gregorio (A.VO.C.A.D), Bari Giuseppe (METEO VALLE D’ITRIA), Foti Rocco (VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO – TREPUZZI), Gargiulo Rosalba (GVV PUGLIA), Laguercia Marianna (US ACLI BRINDISI), Matino Alessia (VIVI IL SOCIALE), Melcarne Donato (INSIEME PER I DISABILI), Nicolì Antonella (RIS SALENTO), Ragone Loreta (CULTURAMBIENTE), Sardano Michele (U.N.I.VO.C. BRINDISI), Spada Fabiola (LUCE E SORRISI), Spedicato Cesare Giovanni (ACLI BRINDISI).

Per l’Organo di Controllo, confermato il Presidente Michele Introna, affiancato dai revisori legali Anna Grazia Frisenda e Massimo Curzio Faggiano. Il Collegio dei Probiviri sarà composto da Anna Sava (Mani Solidali), Luigi Gallo (Centro C.B Eruce) e Sergio Domenico Zezza (AVIS Provinciale Brindisi).

Con questa nuova squadra, il CSV Brindisi Lecce si proietta verso una stagione di innovazione, confermandosi infrastruttura immateriale indispensabile per lo sviluppo sociale del grande Salento.

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